Kız yurduna karşı teşhircilik yapan adamı dövdüler

Zonguldak’ta bir kız yurdunun karşısına geçip teşhircilik yapan 30 yaşındaki H.G., vatandaşlar tarafından sokak ortasında dövüldü.

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Olay dün akşam saatlerinde İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre H.G (30), cadde üzerindeki kız yurdunun karşısına geçerek teşhircilik yaptı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar şahsı sokak ortasında tekme tokat dövmeye başladı. Ortalığın bir anda savaş alanına dönmesiyle birlikte olay yerine polis ve çok sayıda bekçi çağrıldı.

Gözaltına alınan H.G. karakoldaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. (İHA)