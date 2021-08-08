Künefeci ayıbından kurtulduk

Künefeci ve köfteci gibi işletmelerin ayıbına 3 yıl sonra son verildi. Bina aslına uygun bir şekilde restore edilip hizmete açıldı.

DENIZ AYHAN

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1918'DE Osmanlı hakimiyetinden çıkan Hatay, Fransızlarla yapılan anlaşmayla birlikte Antakya ve İskenderun'u da kapsayan biçimde ve özel statü ile Türkiye sınırları dışında kaldı. Avrupa'da Nazi tehdidinin baş göstermesi üzerine Fransa askerlerini Hatay'dan çekti ve 1938'de ‘'Hatay Cumhuriyeti'' kurularak Tayfur Sökmen Cumhurbaşkanı seçildi. Bir yıl sonra da Hatay Millet Meclisi, tarihi kararını vermek üzere bu binada toplandı. 29 Haziran 1939'da oybirliğiyle Hatay'ın, Türkiye'ye katılması kararlaştırıldı. Ulu önder Atatürk'ün çabası ile Hatay bağımsızlığını kazanıp Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katıldığında da ilk toplantısını Fransız Mimar Leon Beonbenjuda'nın 1927 yılında inşa ettiği bu binada yapmıştı.

20 YILLIĞINA KİRALANMIŞ!

Yıllar içinde atıl kalan tarihi bina, ara sinema olarak da kullanıldı. 2008'de ise 20 yıllığına Antakya'da faaliyet gösteren bir şirkete kiralandı. Şirket bu binada restorasyon çalışması yaptı ve bina Meclis Kültür ve Sanat Merkezi oldu. Ancak binanın altındaki bölüm kiraya verildi ve künefeci ve köfteci dükkanı açıldı. Künefecinin adı da “Meclis Künefe” oldu.

Bu durum tepkiye yol açtı. SÖZCÜ, Hatay'ın bağımsızlığını kazandıktan sonra ilk toplantısını yaptığı tarihi binanda künefeci dükkanı

açıldığını yazdı.

3 BİN KİTAPLI KÜTÜPHANE

AKP Hatay Milletvekili ve Kültür Turizm eski Bakanı Hüseyin Yayman “Hatay'ı bu ayıptan kurtaracağız” diyerek devreye girdi. Hatay Valisi Rahmi Doğan da, 2019'da bina sahipleri ile anlaşarak kamulaşma kararı aldı. Tarihi bina kültür sanat merkezi ve müze olmak üzere yeniden restore edildi. 450 kişilik bir salon ve 3 bin kitabın bulunduğu kütüphane de oluşturuldu. Başarılı bir biçimde aslına uygun yapılan restorasyon ve çalışmalar 2 yıl sürdü ve bu çalışmalarda Yayman ile Vali Doğan'ın büyük emekleri oldu. Vali Doğan, Hatay Kültür Varlıkları Koruma Bölge Koruma Kurulu üyeleri, Hatay Kültür Müdürlüğü ve restorasyon ekibine tarihi binada yemek vererek teşekkür etti.