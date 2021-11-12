Kuran kursundaki cinsel istismara takdir indirimi

Yatılı Kur’an kursunda çalışan Fatih Öztürk’ün, 4 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Öztürk’ü, önce 39 yıl 9 ay hapse çarptırdı. Ancak mahkeme duruşmalarda genellikle ellerini önde bağlayıp başını öne eğerek duran Fatih Öztürk'e verilecek cezanın sanık üzerindeki etkilerini dikkate alarak takdir indirimi uyguladı. Hapis cezası toplamda 33 yıl 1 ay 15 güne indirildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Sarıyer'de bulunan Tarabya Hz. Ebubekir Camii Yatılı Kuran Kursu’nda kadrosuz belletmen olan Fatih Öztürk'ün, yaşları 11 ila 13 arasında değişen, A.A.O., B.K., E.M.Ç. ve S.Y.A isimli 4 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti.

ANNENİN İHBARIYLA OLAY ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yatılı kuran kursunda kalan çocuklardan birinin annesinin ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda, Fatih Öztürk hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 4 çocuğa karşı, ‘çocuğun zincirleme olarak cinsel istismarı' ve ‘çocuğa karşı eziyet' suçlarından toplamda 74 yıldan 171 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Fatih Öztürk, tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan getirildi. Duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

“KONUŞMAYI FAZLA BECEREMİYORUM”

Esas hakkındaki savunması sorulan tutuklu sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, “Eski savunmalarımı tekrar ediyorum. Ben konuşmayı fazla beceremiyorum. Tuzağa düşürüldüm” diyerek, beraatını talep etti.

Mağdur avukatları da, şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti.

TOPLAMDA 33 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, Fatih Öztürk'ü, 4 çocuğa karşı, ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan toplamda 39 yıl 9 ay hapse mahkum etti. Sanık duruşmalarda genellikle ellerini önde bağlayıp başını öne eğerek üzgün bir sanık görünümü çiziyordu. Mahkeme, verilen cezanın, sanık üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak takdir indirimi uyguladı ve cezayı 33 yıl 1 ay 15 güne indirdi.

18 BİN TL ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme, Öztürk'e, yine 4 çocuğa karşı ‘basit yaralama' suçundan da toplamda 18 bin lira adli para cezası vererek, bu cezayı erteledi. Fatih Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.