Lebaleb kongreler bitti, lebaleb tanıtım toplantıları başladı

Yüksek riskli illerden olan Elazığ’da artan vaka artışları ve yapılan uyarılara rağmen AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından 2 yılda yaptıkları icraatleri anlatmak için özel bir otelin kapalı salonunda “2. Yıl. Tanıtım Programı” düzenlendi.

Düzenlenen programa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AKP Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Tolga Ağar, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve çok sayıda bürokrat ve STK temsilcileri katıldı. Elazığ Belediyesinin yapmış olduğu toplantıya tepki gösteren Elazığ Tabip Odası Başkanı Dr. Özcan Uçar, “Yapılan icraatler anlatılabilir ama bu online bir ortamda ya da daha az bir sayıda yapılabilirdi. Ama bu işi siyasi bir şova çevirmek istedikleri için böyle şeyler yapıyorlar” diye kaydetti.

“ATTIĞIMIZ HER ADIMI BİLİNÇLE ATIYOR OLACAĞIZ”

Tanıtım programında konuşan Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, her adımlarını bilinçle attıklarını kaydederek şunları söyledi:

“Yaşadığımız 24 Ocak depremi ve pandemi sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak, hem hemşehrilerimizin yanında yer aldık, onlara destek sağladık hem de yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ettik. Ne deprem sürecini ne de pandemi sürecini hizmete engel olarak görmedik. Aksine daha büyük bir azimle çalıştık. Yaşadığımız bu zorlu süreçleri en iyi şekilde yönetmeye çalıştık. Oluşturduğumuz Mali disiplin çerçevesinde projelerimizi hayata geçirirken Elazığ Belediyemizin bir tek kuruşunu dahi israf etmedik, etmeyeceğiz. İsrafın önüne geçmedeki başarımız, kaynaklarımızın verimli ve etkin kullanımını sağlayacak uygulamaları birer birer hayata geçirmek noktasındaki kararlılığımız sayesinde gerçekleşti. Çünkü Belediyemizin kasasındaki her kuruş hemşehrilerimizin bize emanetidir. Attığımız her adımı bu bilinçle atıyor olacağız.”

“İŞİ SİYASİ ŞOVA DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN BÖYLE ŞEYLER YAPIYORLAR”

AKP'li Elazığ Belediyesinin kapalı bir ortamda yüzlerce kişiyle toplantı gerçekleştirmesinin corona virüsü tedbirleri kapsamında doğru olmadığını belirten Elazığ Tabip Odası Başkanı Dr. Özcan Uçar, “Elazığ'da halkımızın birçoğunda kapalı ortama girmeyeyim, sosyal mesafeye uyayım gibi bir düşüncelerinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü uyaranlar başta bu işi ciddiye almıyorlar öyle olunca böyle sonuçlar çıkıyor. Bu tarz toplantıların kapalı bir ortamda yapılmasını son derece yanlış buluyorum. Evet, yapılan icraatleri anlatılabilir ama bunu yüzlerce insanı toplayarak değil online bir ortamda yada daha az bir sayıda yapılabilirdi. Ama bu işi siyasi bir şova çevirmek istedikleri için böyle şeyler yapıyorlar. Sonra da diyoruz ki virüs neden bulaşıyor. Virüs kapalı ortam dahil olmak üzere her yerde bulaşır” ifadelerini kullandı.

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