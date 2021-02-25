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Macaristan’da ele geçirilen Türkiye’ye ait tarihi eserler Çavuşoğluna teslim edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan temasları çerçevesinde mevkidaşı Peter Szijjarto'yla bir araya geldi. Görüşmede, Macaristan'da ele geçirilen Türkiye'ye ait tarihi eserler teslim edildi.

Güncellenme: 14:47, 25/02/2021
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Macaristan’da ele geçirilen Türkiye’ye ait tarihi eserler Çavuşoğluna teslim edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’da Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Szijjarto, Çavuşoğlu’na gümrükte bir Türk vatandaşının aracında ele geçirilen tarihi eserleri gösterdi.

Roma dönemine ait 412 tarihi eser Türkiye’ye getirilecek.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, “2015’te ele geçirilen Anadolu kökenli tarihi eserleri teslim aldık. Dost Macaristan’a bu süreçteki desteği için teşekkür ediyoruz dedi. Olaya karışan Türk vatandaşı hakkında mahkumiyet karar var. Davalı istinafa başvurduğu için yargı süreci devam ediyor. (DHA)

Dışişleri Bakanı Macaristan mevlüt çavuşoğlu Roma Türkiye