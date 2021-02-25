Macaristan’da ele geçirilen Türkiye’ye ait tarihi eserler Çavuşoğluna teslim edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’da Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Szijjarto, Çavuşoğlu’na gümrükte bir Türk vatandaşının aracında ele geçirilen tarihi eserleri gösterdi.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, “2015’te ele geçirilen Anadolu kökenli tarihi eserleri teslim aldık. Dost Macaristan’a bu süreçteki desteği için teşekkür ediyoruz dedi. Olaya karışan Türk vatandaşı hakkında mahkumiyet karar var. Davalı istinafa başvurduğu için yargı süreci devam ediyor. (DHA)