Maliye Bakanı’nın yardımcısı da çift maaşlı çıktı

Çift maaş alan AKP'li bürokratları sosyal medya hesabından tek tek ifşa eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yardımcısı Nureddin Nebati’nin, aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu ortaya çıkardı.







BELGELERİ YAYINLADI

Deniz Yavuzyılmaz Türk Telekom kayıtlarını da kaynak göstererek, “AK Partili Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’nin, aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik.

Bakan Yrd. maaşı: 27.917 TL Türk Telekom YK ücreti+6 maaş ikramiye: 33.849 TL Aylık toplam gelir: 61.766 TL” ifadelerini kullandı.