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Maliye Bakanı’nın yardımcısı da çift maaşlı çıktı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bir bakan yardımcısının daha çift maaş aldığını ortaya çıkardı.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 15:24, 12/06/2021
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Maliye Bakanı’nın yardımcısı da çift maaşlı çıktı

Çift maaş alan AKP'li bürokratları sosyal medya hesabından tek tek ifşa eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yardımcısı Nureddin Nebati’nin, aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu ortaya çıkardı.


BELGELERİ  YAYINLADI

Deniz Yavuzyılmaz Türk Telekom kayıtlarını da kaynak göstererek, “AK Partili Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’nin, aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik.

Bakan Yrd. maaşı: 27.917 TL Türk Telekom YK ücreti+6 maaş ikramiye: 33.849 TL Aylık toplam gelir: 61.766 TL” ifadelerini kullandı.

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AKP CHP Lütfi Elvan Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya Telekom Zonguldak
Yayınlanma Tarihi:15:02,