Manisa’da hızar makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Barış mahallesindeki Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde ahşap palet üretimi yapan işyerinde ölümlü iş kazası yaşandı. Ahşap palet üretimi yapan iş yerinde 3 yıldır çalışan Suriyeli işçi Abdurrahman Ahmet (25), hızar makinesinde ağaç biçiyordu.

Hızara ağaç tomruğu yerleştirdiği sırada dengesini kaybedip ayağı kayan Ahmet, hızar makinesinin üzerine düştü. Çalışır durumda olan hızar Abdurrahman Ahmet’in boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Kazayı fark eden ve Abdurrahman Ahmet'i kanlar içinde yerde gören çalışanlar durumu 112 Acil'e bildirdi. Kazanın yaşandığı işyerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Abdurrahman Ahmet, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatılırken, Abdurhanman Ahmet'in 4 yıl önce Suriye'den geldiği, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.