Mansur Yavaş net konuştu: Bunu benden beklemeyin…

Sivil toplum kuruluşları, paydaşlar ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde kent gündemine ilişkin kararlara imza atan Ankara Kent Konseyi genel kurulunu gerçekleştirdi. Rekor katılımla bin 153 delegenin yer aldığı genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı'na yeniden Halil İbrahim Yılmaz seçildi.

“KENT KONSEYLERİNİ MUTLAKA BİR YAPTIRIMI OLMALI”

Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen genel kurul toplantısına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

*Kent Konseyleriyle ilgili şu anki mevcut yapıya göre benim bir itirazım var. Kent Konseylerinin mutlaka bir yaptırımı olması lazım. Burada alınan kararların belediye tarafından uygulanmasının zorunluluğu olması lazım. Belediye başkanının kendi takdirine kalıyor. Son derece yanlış…

*Ben birlikte yönetme arzusunda olmasaydım, sizin aklınıza ihtiyacım olmasaydı bu kent konseyinin önerilerinin hiçbirini belediye meclisine götürmezdim. Sizlerin aklına ihtiyacım olduğunu biliyorum. Sizlerin yol göstermesine ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Bunun için de sizlerin bir araya gelmesini Ankara için çalışmasını çok çok değerli buluyorum. Bu nedenle yaptığınız çalışmalar için hepinize şükranlarımı sunuyorum.

“KENTİ HEP BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Konuşmasında Ankara Kent Konseyinin çalışmalarından örnekler de veren Yavaş, “Ankara Kent Konseyinde tek bir siyasi parti ve anlayıştan değil her görüşten insanın bir araya geldiğini, farklılıkların zenginlik olarak görüldüğünü biliyor ve bundan mutluluk duyuyorum. Kent Konseyine katılan bazı gruplarla ilgili, ‘bu insanların burada ne işi var' gibi sözleri de duyduk. Bizden öncekileri hep ayrımcılık yapmakla suçladık. Lütfen benden aynı şeyi yapmamı beklemeyin. Bu kenti hep birlikte yöneteceğiz. Ben bunda kararlıyım. Ankara için söyleyecek sözü olan herkes mutlaka ve mutlaka söylemeye devam etsin” dedi.

“BAŞARI HİKAYESİNİ ORTAK AKIL İLE YAZACAĞIZ”

Asıl mücadelenin genel kuruldan sonra başlayacağını ifade eden Başkan Yavaş, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu kent için değer üretecek, müzakere zemini oluşturacak herkese kent konseyinin kapısı açık olmaya devam edecektir. Ve tüm bunları sağladığımızda kazanan Ankara ve Ankara'nın ortak aklı olacaktır. Ankara'nın şanlı bir tarihi, özgün değerleri, kendi kültürü vardır. Geriye bir tek, geleceğine dair başarı hikayesi yazılması kalmıştır. O başarı hikayesini ise kentimiz ve kentlimiz, birlikte ortak akıl ile yazacaktır.”

“6 MİLYON YURTTAŞIN HER BİRİNİN SESİ DEĞERLİ”

Rekor katılımla ve bin 147 üyenin oyuyla Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı seçilen Halil İbrahim Yılmaz, yaptığı teşekkür konuşmasında ortak akıl vurgusu yaptı. Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

*6 milyon yurttaşın her birinin sesi değerlidir, her birinin sesi bizim için kutsaldır. Kent Konseyi, gündelik siyasetin bir uzantısı, klasik kutuplaşma ve kamplaşma söylemlerinin benzerinin üretildiği bir yer değildir. Kent Konseyi, kente karşı suçların meşrulaştırıldığı bir yer değildir.

*Kent konseyi, ‘ben neden yokum’, ‘o varsa ben yokum’, ‘bunun burada ne işi var’, söylemlerinin değil, ‘kendimi ifade etmeliyim ve burası benimle anlamlı’ diyenlerin yeridir. Polatlı'daki çiftçi soğanıyla ilgili Akyurt’taki muhtarın ile Nallıhan’da kadın kooperatifi işleten bir hanımefendinin koyacağı irade kentteki bir odanın koyacağı iradeden eksik değildir.

İlginizi Çekebilir Mansur Yavaş 2 yılda rekor kırdı