Melih Bulu’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan ve ataması uzun süre protesto edilen Melih Bulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin bugünkü TBMM grup toplantısında yaptığı açıklamaya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

“OBJEKTİF KRİTERLE ALINMIŞTIR”

Bulu, Kılıçdaroğlu'nun, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin derslerine son verilmesine ilişkin kullandığı ifadelere şöyle karşılık verdi:

* Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun benim Boğaziçi'nde ders bile veremeyeceğimi ve bazı hocaların dersine son verdiğimi iddia etti.

* Kendisinin üslubunu bir kenara bırakarak konunun esasına ilişkin birkaç hatırlatma yapmak istiyorum.

* 2002 – 2010 yılları arasında Boğaziçi İşletme Bölümü'nde sekiz sene boyunca fiilen ders verdiğimi herhalde bilmiyorsunuz.

* Üniversitemizde geçmiş dönemlerde ders vermiş olan bazı hocaların yeni dönemde ders vermeyecek olmasına ilişkin kararlar da şahsım tarafından değil, ilgili akademik karar vericilerin objektif kriterleriyle alınmıştır.

* Açıklamalarınızı asılsız haberler yerine sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi güvenilir bilgi kaynaklarına danışarak yapmanızın her bakımdan daha sağlıklı olacağına inanıyorum.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde pek çok öğretim görevlisinin görevine son verilmesine ilişkin şunları söylemişti:

* Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum rektör atadılar. Melih Bulu'ya söylüyorum. Sen o üniversiteye bırak rektör olmayı, orada ders verecek kapasiteye bile sahip değilsin. Sende onur varsa istifa et. İstifa bir erdemdir.

* Hocaların görevine son veriyor. Niçin? Hangi akılla, hangi mantıkla? Üniversitenin rektörü bilime düşman olur mu? Düşünün rektör bilime, bilim insanına düşman!

* Boğaziçi Üniversitesi'nde görevine son verilen hoca, ‘Maddi karşılığı olmayan bu vazifeyi memlekete ve gençlere bir vazife olarak gördüm. Keşke iyiden, doğrudan, güzelden bu kadar nefret etmeselerdi. Güzel günler göreceğiz' diyor.

BOĞAZİÇİLİ 4 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNE DERS ENGELİ

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 hafta içerisinde 4 akademisyenin ders vermesine engel getirildi. Üniversitede 21 yıldır görev yapan öğretim üyesi Ecmel Ayral ve 8 yıldır görev yapan Feyzi Erçin'in ardından, Prof. Dr. Cezva Sevgen ve Prof. Dr. İbrahim Turhan'ın da derslerine son verildi. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, kararların politik olduğunu savunarak protesto eylemleri düzenledi.