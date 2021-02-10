Melih Bulu’nun çikolata ikramına öğrencilerden tepki

AKP’li rektör Melih Bulu’nun atanmasına yönelik Boğaziçi Üniversitesi içindeki protestolar devam ediyor.

Bugün öğrencilerin eylemine gelen bir kişi rektör Melih Bulu’nun talimatıyla çikolata ikram etmek istedi.

İkramı reddeden öğrencilere ‘canım’ diye seslenen kişiye öğrenciler, “Canım diyecek bir durum yok. Bizim aramızda bir kavga var şu anda. Bizim arkadaşlarımızı tutuklattınız bu onun çikolatası mı?” diye tepki gösterdi.

“AYNI GEMİDE DEĞİLİZ”

Bir diğer öğrenci ise, “Biz sizin canınız değiliz aynı gemide de değiliz sizinle. Çikolatalarınızı alın, kulislerinizde, lobilerinizde afiyetle yiyin” yanıtı verdi.

“ŞOVU KESİN”

“Melih Bulu rektörümüz değildir” sloganları atan gençler, yetkili kişinin çikolata ikramında ısrar etmesi üzerine “Şovu kesin. Şovcu Melih” diye bağırdı.

Öğrencilerin çikolata ikramını reddettiği kişi rektörlük binasına geri dönerken, “Kayyumlar gidecek, biz kalacağız” sloganları atıldı.

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