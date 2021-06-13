Memurlar, Erdoğan ismini değiştirmekten korkuyor

CHP'nin, AKP'nin kalesine yaptığı Çankırı ziyaretinden sonra hazırlanan rapordan ilginç vatandaş şikayetleri çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi başkanlığında 40 kişilik heyetin yaptığı inceleme sonrası rapor Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunuldu. Vatandaşlar raporda isimlerinin gizli kalmasını istedi ve şikayetlerini şöyle sıralıyorlar:

PİŞMANIM: Oğluma, Recep Tayyip Erdoğan adını koymuştum. O zaman AK Partiliydim. Şimdi pişmanım. Oğlumun adını değiştirmek istiyorum ama memurlar ‘Biz bu ismi değiştirsek tayinimizi çıkarırlar, o nedenle değiştiremeyiz diyorlar.' Oğlumun adını bile bu dönemde değiştiremiyorum.

HAC PARASI YÜKSEK: Hac parasının 25 bin TL. Bu kadar yüksek olur mu? Para yüzünden hacca gidemiyoruz.

ET ALAN YOK: Uzun yıllardır dönercilik yapıyorum. Artık et döner alan müşteri kalmadı, ben de tavuk döner satıyorum.

YARARLANAMIYORUZ: Verilen desteklerden biz yararlanamıyoruz. Kim yararlanıyorsa anlamadık. Şükürle karnımızı doyuruyoruz artık.

İŞ YOK: Okullar kapalı, aylardır kapanma nedeniyle iş yapamaz olduk. 2021 yılının Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2'inci taksiti ve 2022'de MTV alınmamasını istiyoruz.

HACİZ GELDİ: Banka hacizlerimizden dolayı kredi kullanamıyoruz, aylık 30 bin lira giderimiz var, 3 bin lira destek vereceğiz dediler. Koskoca çarşıda destek alabilen tek kişi yok. Aldım diyen yalan söylüyordur.

EŞİNE ŞİRKET: Esnaf borcunu ödeyemeyince, yeni kredi çekebilmek için eşi ya da yakını üzerine şirket kurmaya başladı. Bu yüzden şirket kapanışından çok, basit usulde şirket açılışı yapılıyor.

DEVLET VERDİĞİNİ GERİ ALDI: 3 bin TL hibe destek aldım. Faydası oldu mu diye sorarsanız; üzerine ekleyip Bağ-Kur pirim borcumu ödedim. Devlet verdiğini geri aldı.

PRİM BORCU SİLİNSİN: Pandemi döneminde çiftçiye hiç destek verilmedi. İki senedir Bağ-Kur'lar ödenmiyor. Primleri borcu silinsin.

ESKİDEN 4 ÇOCUK OKUTABİLİYORDUK: Yıllar önce bir kamyon yada TIR şoförü kazandığıyla 4 çocuk okutuyordu. Şimdi kamyon, TIR şoförü kazandığıyla kapısının önünde köpek besleyemiyor.

Ürünler depoda kaldı, hiçbirini satamıyoruz

CHP'nin hazırladığı raporda çiftçiler de şikayetlerini tek tek sıraladı. Çoğunun derdi depolarda kalan ve satılamayan ürünleri. İşte bir vatandaşın şikayeti şöyle: “Cumhurbaşkanı açıklama yaptığında Toprak Mahsulleri Ofisi ‘nin (TMO) üreticiyi desteklemek için patatesle birlikte çeltik alımı yapacağını açıklamıştı. Patates alımı yapmasına rağmen maalesef pirinç alımı yapmadı. Geçen yılki ürünleri depolarında duran, satamayanlar üretici arkadaşlarımız var.”