Meral Akşener’den Erdoğan’a bütçe tepkisi

İYİ Parti lideri Akşener, "Sayın Erdoğan'ın 2022 bütçesinde yoksulluğa, enflasyona, işsizliğe, gelir dağılımındaki adaletsizliğe çözüm yok. Erdoğan'ın giderayak milletimize attığı son kazığın bütçesidir" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

* İktidardakilerin becerikli ellerinde paralarımızın iyice pul, emeklerimizin zayi edildiği bir haftayı daha geride bıraktık.

“ŞU UCUBE DURUMA BAKAR MISINIZ?”

* Geçtiğimiz hafta bir kez daha gördük ki Sayın Erdoğan’ın milli güvenlik tanımı kendi koltuğunun güvenliğinden başka bir şey değil.

* Geçinemiyor musunuz o zaman teröristsin, iflasın eşiğinde misin o zaman hainsin, sosyal medyada eleştiri mi yazdın milli güvenlik için bir tehditsin. Şu ucube duruma bakar mısınız? Oysa ülkemizdeki asıl milli güvenlik tehditleri nedir biliyor musunuz?

* Evine ekmek götüremeyen babalar, tencere kaynatamayan anneler, huzuru yurt dışında arayan gençler, üretemeyen sanayiciler, AK Parti’nin kaderi ile devletin kaderi birdir diyen milletine yabancılaşmış siyasiler bir milli güvenlik tehdididir.

* Tüm bunların gerçek sebebi olan Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ülkemiz için başlı başına bir milli güvenlik tehdididir.

TÜRKİYE’NİN GRİ LİSTEDE OLMASINA TEPKİ

* Bu vizyoner yönetim anlayışının sonucunda gri listeye girdik. Bu gri listede dünyanın en büyük 10 ekonomisinin arasından hiçbiri yok.

* İlk 20 ekonomisinden de kimse yok, ilk 30 ekonomisinden ise sadece Türkiye var.

* Bu listeye eğer ülkenizde yoğun miktarda para aklanıyor, terörist gruplar ülkenizden finansman sağlıyor ve siz hiçbir mücadele sergilemiyorsanız giriyorsunuz.

* Türkiye’nin düşürüldüğü duruma bakar mısınız? Bu rezillik karşısında iktidar ne yaptı dersiniz? Hep bir ağızdan ‘dış güçler’ demeye başladılar.

* Ülkemizi bu haksızlığa uğratanın da iktidarın bizzat kendisi olduğunu biliyoruz. Türkiye’de gerçekten para aklanıyor mu? Evet maalesef aklanıyor hem de bizzat devlet eliyle aklanıyor.

* Bu ucube sistemde iktidar diyor ki, ‘Uyuşturucu mu satıyorsun? Getir paranı. Türkiye’den para mı kaçırdın?

* Getir paranı. Yüzde 1 komisyonla paranı da seni de aklıyorum’ diyor. Çamaşır suyu reklamı değil AK Parti iktidarı.

* Ülkemizin itibarını yerle bir eden bu tablo karşısında bize düşen görev bir an önce yetkiyi alıp bu utancı temizlemek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hak ettiği itibarı kazandırmaktır.

* Nitekim ARTAGAN Projemizin temelinde tam olarak bu mücadele yer alıyor.

2022 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

* AK Parti iktidarı milletimizin derdini umursamayı bırakalı çok oldu. Bir empati kırıntısı bile göremiyoruz.

* Eğer aşırı zenginleşirseniz, eğer bambaşka paralel bir hayata evrilirseniz dünyadan da, gerçeklerden de, vatandaştan da koparsınız.

* 2022 bütçesi TBMM’ye geldi. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçildiğinden beri herkes biliyor ki Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm imkanları yine o beş müteahhitin ve bir grup saray şımarığının hizmetine sunulacak.

* 2021’de olduğu gibi Sayın Erdoğan’ın 2022 bütçesinde yoksulluğa, enflasyona, işsizliğe, gelir dağılımındaki adaletsizliğe çözüm yok.

*EYT’liler, 4B’liler hatta söz verilmesine rağmen 3600 Ek gösterge yok. Bu bütçede millet yok, beşli müşteri garanti çetesi var.

* Bütçeye onlar için 42 milyar lira daha ödenek konulmuş. Milyonlarca çiftçiye verilen desteğin iki katı para demek.

“2022 BÜTÇESİ SAVURGANLIK BİR İSRAF BÜTÇESİDİR”

* 2021 yılında 31 milyar lira olan bu ödenek önümüzdeki yıl için yüzde 37 artırılmış.

* Saray müteahhidine gelince artış gerçek enflasyon kadar, millete gelince TÜİK’in makyajlı enflasyonu kadar bile değil.

* Bu bütçe bir savurganlık bir israf bütçesidir. Bu bütçe Sayın Erdoğan’ın giderayak milletimize attığı son kazığın bütçesidir.

* AK Parti iktidarının insanı yok sayan siyaset anlayışı her yerde hissediliyor. Mesela; Milletimiz, evim yandı diye feryat ediyor, Sayın Erdoğan duymazdan geliyor.

* Mesela; Babalar, eve ekmek götüremiyorum diyor, Sayın Erdoğan kafasına çay fırlatıyor. Mesela; Emekliler, geçinemediğini söylüyor, Sayın Erdoğan markete gidip, fiyatları makul buluyor. Mesela; 740 bin sağlık çalışanı atama bekliyor, Sayın Erdoğan, oralı bile olmuyor.

* Mesela; Vatandaş, pahalılık ve zamlar yüzünden, arabasını satıp, ata biniyor, Sayın Erdoğan, apartman görevlilerine sarıyor.

* İşte biz de, tam olarak bu nedenle, her hafta, bu kürsüden, milletimizin sesini o sağır kulaklara duyuruyoruz. Dertlerini, tüm Türkiye'ye gösteriyoruz.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARINA SERT TEPKİ

* Sayın Erdoğan ve arkadaşları yine fantastik bir ekonomi teorisi ile karşımızdalar.

Ülkemiz ekonomisi için ne kadar yararlı olduğunu milletçe deneyimlediğimiz ‘Faiz sebep enflasyon sonuç’ doktrininden sonra bu arkadaşlar şimdi de faizi indirip döviz kuru yükseldikçe ihracatın artacağını iddia ediyorlar.

* ‘Rekabetçi kur’ diyorlar. Bu müthiş yeni teori doğrultusunda geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Politika Faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16’ya çekti.

* Havuz gazetecilerinin bile savunamadığı bu akıl dolu hamle sonucunda belki bu yeni hamle Nobel’e aday olabilir ekonomi bağlamında dolar 10 liraya dayandı, kur lobisi kazandı milletimiz kaybetti.

* Kararın bizzat Sayın Erdoğan’ın talimatıyla alınmış olduğunu cümle alem bildiği için de Merkez Bankası bağımsızlığının tabutuna son çivi de bu şekilde çakılmış oldu.

* Son 50 yılımızı inceledik. 1970-1980 arası ihracatımız 5 kat artmış. 1980-1990 arası ihracatımız 4,5 kat artmış. 1990-2000 arası ihracatımız 2 kat artmış.

* 2000-2010 arası ihracatımız 4 kat artmış. 2002-2010 yılları arasındaki AK Parti dönemini baz alırsak ihracatımız 8 senede 3 kat artmış. 2010-2020 arasında ihracatımız sadece yüzde 50 artmış.

* Yani son 50 yılın en düşük artışı geçtiğimiz 10 yılda gerçekleşmiş. Bu artış döviz kuruna bağlı olmamış.

* 2010’dan bu güne kadar dolar kuru tam 6 kat artmış ama son 50 yılın en düşük ihracatı yine bu yıllar arasında olmuş.

* Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçtiğimiz son 3 yılda döviz kurları yüzde 110 artarken, ihracatımız yerinde saymış.

* Sayın Erdoğan ve bol maaşlı danışman ekibi, demek neymiş ülkemizde adalet sağlanmadıkça, liyakatli kadrolar iş başına gelmedikçe, ekonomiye güven tesis edilmedikçe Sayın Erdoğan da Merkez Bankası’nın yakasından düşmedikçe kur ne kadar artarsa artsın ihracatımız artmazmış.

* Üretim yeni girişimlerle, fabrikalarla artar. İhracat üretime, teknolojiye yatırımla artar. Yatırımın temel şartı da ekonomiye olan güvendir.

* İhracatın artması için devletin ihracata yönelik üretim yapanlara teşvik sunması gerekir. Oysa ülkemizdeki kaynaklar ülkeden döviz kaçıran beşli çeteye ayrılıyor.

* Türkiye’nin dış politikasının Türkiye’yi fakirleştirmesine daha fazla izin vermeyeceğiz. Batı ülkelerini bizi güçlendirecek fırsat kapıları olarak göreceğiz.

“KAĞIT ÜZERİNDE G’LERİMİZ ÇOK AMA…”

* TÜİK verilerine göre 2020 itibariyle ülkemizde ihracat yapan şirketlerin yüzde 44,3 sadece bir ülkeye, yüzde 17’si ise sadece 2 ülkeye ihracat yapıyor.

* Bunun yanında Türkiye’deki sanayi şirketlerinin yüzde 8,7’si ihracat yapıyor. Diğer ülkeler 4G konuşurken biz 4,5G konuşmaya başladık ama sadece konuştuk.

* Kağıt üzerinde G’lerimiz çok ama iş internet hızına geldiğinde bazı üniversitelerimizin 3G’nin üzerine geçemediğini görüyoruz. Altyapıyı yetki aldığımızda biz tesis edeceğiz.

“TÜRKİYE’Yİ YÖNETMEYE TALİBİZ”

* Bu tablonun değişimi inanın çok hızlı olacak. AK Parti iktidarı elindeki tüm fırsatları kaçırdı. O fırsatları değerlendirme sorumluluğu artık biz de.

* Onlar artık sırasını savdı, şimdi sıra İYİ Parti’de. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye’nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için iktidara talibiz.

*Adalet, huzur, bereket, güçlü, zengin ve mutlu bir ülke için biz Türkiye’yi yönetmeye talibiz.

* Ülkesini seven devletinin hazinesine el atmaz, milletini seven haram yemez, haram yiyenlere sessiz kalamaz. Devletini seven işini ahlakıyla yapar. İYİ Partiyi farklı kılan fıtrat işte bu fıtrattır.