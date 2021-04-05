Meral Akşener’den gözaltılar sonrası Erdoğan’a çağrı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Alparslan Türkeş anısına düzenlenen ‘Türk Milliyetçiliğine Adanmış Bir Ömür’ konferansı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Akşener, emekli amirallerinin açıklamalarını şekil olarak yanlış bulduklarını söyleyerek siyasetin siyasetçiler tarafından tanzim edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Bildirinin yayımlanmasının iktidarının bugüne kadar uyguladığı kutuplaştırıcı siyasetine katkı yaptığını gördük” diyen Meral Akşener şöyle konuştu:

“Demokrasi üzerinden tartışma yaratılacağını, iktidarın da bunun üzerinde tepineceğini bildik. Demokrasinin yanındayız. Siyasetçinin muhatabı siyasetçidir. Elbette insanları söz söyleme hakkı vardır. Ama gece yarısı bildirisinin doğru olmadığını, bunun da zevzeklik yani çok konuşma boş konuşma anlamına geldiğini söyledik.

ZEVZEVKLİK YAPAN BÜROKRATLAR

Ama şimdi bunun üstüne siz bu insanları gözaltına alma yoluna giderseniz o zaman bizim bu defa iktidara şunu sorma ve söyleme hakkımız doğar. bu zevzekliklerin yapıldığı pek çok iktidar partisi bürokratları var yani siyasi partilere bu seferde muhalefete ayar vermeyi isteyen iktidar partisini öveceğim derken hadsizlik ve saygısızlık yapan tanzim etmeye kalkışan bir kısmı sarayda yaşayan pek çok zevzeklik yapan bürokrat var.

GÖZALTINA ALIN ÇAĞRISI

Buradan Sayın Erdoğan’a ve arkadaşlarına sesleniyorum madem zevzeklik olarak tanımladığım bu bildiri üzerinden bir gözaltı süreci başlattınız şimdi muhalefet partilerine ana muhalefet partisinin genel başkanına hakaret eden İYİ Parti’nin genel başkanına hakaret eden yargıçlardan tutun saray şürekâsına kadar atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun bakalım. Onun da takipçisi olacağız.”

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