Moto kuryelerin aşı isyanı

Moto kuryelerle CHP Genel Merkezi önünde 24 Şubat 2021'de basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, moto kuryelerin özellikle Covid-19 salgını döneminde yaşadıkları sıkıntılara ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti.

İstanbul Üsküdar'da bir iş yerine evrak bıraktıktan sonra motosikletine binerken araç çarpması sonucu hayatını kaybeden 32 yaşındaki 2 çocuk babası Serdar Gökhan'ın ardından moto kuryelerin çalışma şartları ve yaşadıkları riskler bir kez daha gündeme geldi. Ağbaba, moto kuryeler ile ilgili Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

“HEP ARAMIZDALAR AMA MAALESEF YOK HÜKMÜNDELER”

Her gün bir moto kuryenin kaza veya ölüm haberiyle karşılaşıldığına dikkat çeken Ağbaba, “Bu konuya dikkat çekmek için moto kuryelerle basın toplantısı düzenledik. Umursanmayan bu insanların hepimiz için önemine dikkat çektik. Ancak motokuryeler ölmeye devam ediyor. Bu konuda tedbir alması gerekenlerse üç maymunu oynuyor. Hergün yüzlerce insanla temas etmek zorunda kalan motokuryeler, yüksek risk grubunda olmalarına rağmen hala aşılanma önceliğine sahip değiller. Süre sıkıntısı, kayıt dışılık, trafikte zorbalık ve mobbing gibi birçok sıkıntı yaşayan motokuryeler hep aramızdalar ama maalesef yok hükmündeler” dedi.

“SALGININ BAŞLADIĞI GÜNDEN ŞUBAT 2021'E KADAR 190 MOTO KURYE HAYATINI KAYBETTİ”

Salgın döneminde iş yükü artan ve Covid-19'a yakalanma riskiyle çalışan moto kuryelerin güvencesiz çalıştırılan sayısının Türkiye'de giderek arttığını ifade eden Ağbaba, salgının başladığı dönemden Şubat 2021'e kadar olan süreçte 190 moto kuryenin hayatını kaybettiğini belirtti.

“‘RALLİCİ DEĞİL MOTO KURYEYİZ'”

Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:

“Sayıları 1 milyonu bulan moto kuryelerin mesleki yeterlilik belgesi olmadan yollara çıkması, trafikte yaşadıkları zorbalıklar ve ürünü kısa sürede yetiştirme baskısı nedeniyle ölümlü trafik kazalarında ciddi bir artış yaşanmaktadır. Motokuryeler, ‘Rallici değil moto kuryeyiz' diyor.”

“MOTO KURYELER ARASINDA ATANAMAMIŞ ÖĞRETMEN, İŞ BULAMAYAN MÜHENDİSLER DE VAR”

Moto kuryelerin arasında üniversite mezunlarının da çoğunlukta olduğunu belirten Ağbaba, “Aralarında atanamamış öğretmen, iş bulamayan mühendis var. Moto kurye sayısında özellikle pandemi sürecinde duyulan ihtiyaçtan kaynaklı, işsizliğin de etkisiyle ciddi bir artış oldu. Ancak çoğu sendikasız, iş güvenliği olmaksızın ve kayıt dışı çalışan bu insanlar, başlarına gelen kazalarda da mesleki haklarından faydalanamıyorlar. Bu kayıt dışılık çok ciddi hak kayıplarına sebep olmaktadır. Tedavi süreçleri de dahil olmak üzere hak kayıpları başlamakta, iş kazası meslek hastalığı ve maluliyet haklarının hiçbirinden de faydalanamamaktadırlar“ açıklamasında bulundu.