Muğla’da fırtına ağaçları söktü ve vatandaşlar selde mahsur kaldı

Ülke genelinde yağışların artması ve beraberinde gelen fırtına Muğla'nın çeşitli ilçelerinde de etkili oluyor. Dün(Salı) gece yer yer 130,7 kilometreye ulaşan fırtınada Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi’nde bir çam ağacı kökünden söküldü. Ağacın evlerin üzerine devrilmesini yanındaki ağaç engelleyerek olması muhtemel can kaybını önledi. Muğla'nın sahil kesimlerinde ise tekneler karaya vurdu.

Marmaris'te üç günden bu yana etkili olan fırtına ortalama 65 kilometreye kadar ulaştı. Fakat Salı gecesi yer yer 130,7 kilometreye ulaştığını belirten meteoroloji yetkilileri fırtınanın etkisini kaybedeceğini açıkladı. Metrekareye 14 kilogram yağışın düştüğü ilçede, fırtına sahil bölgelerinde etkisini sürdürdü.

KÖRFEZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Dağlarden Marmaris Körfezi’ne ulaşan 7 ayrı derenin taşıdığı çamurlu su denizin rengini de kahverengiye çevirdi. Yetkililer, gece saatlerinde kuvvetli yağış, yarın da denizlerde fırtına beklendiğini kaydederek denizcilere uyarıda bulundu.

Bodrum ve Datça ilçelerinde de etkili olan kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Açıklarda kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar, sahildeki yapıların balkonlarına kadar ulaştı.

SÖRFÇÜLER FIRTINAYI FIRSATA ÇEVİRDİ

Marmaris'te fırtınayı fırsat bilen sporcular da uçurtma sörfü yaptı. Sörfçüler ilçe merkezinden Siteler Mahallesi’ne kadar olan 5 kilometrelik alanda kendilerini fırtınaya bıraktı. 3 sporcu fırtınada büyük bir keyifle sörf yaparak fırtınayı fırsata çevirmeyi bildi.

MENTEŞE’DE SEL SEBEBİYLE VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Menteşe'nin kırsal kesimlerini son 24 saatte metrekareye düşen 94,2 kilogram yağmur nedeniyle sel bastı. Mahsur kalan bazı vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı. Son 24 saat içerisinde en fazla yağış Muğla'nın Menteşe ilçesine, en az yağış ise Fethiye ilçesine düştü.

Muğla il genelinde 24 saatte etkili olan şiddetli yağış can ve mal kaybına neden olmadı. Muğla'nın Menteşe ilçesine son 24 saatte 94.2 kilogram, Milas'a 52.6, Ula'ya 49.7, Köyceğiz'e 47.9, Kavaklıdere'ye 44.2, Yatağan'a 38.2, Marmaris'e 26.7, Ortaca'ya 21.3, Datça'ya 16, Dalaman'a 9.8, Bodrum'a 8 ve Fethiye ilçesine de 0,8 kilogram yağış düştü. Büyükşehir ekipleri il genelinde 46 olaya müdahale etti.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, büyükşehir belediyesi ile 24 saat irtibat halinde olduklarını belirterek, “Bu yağmurlu günlerde her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için büyükşehir ekiplerimizle 7/24 irtibat halindeyiz. Ekiplerin yaptığı dere ve mazgal temizliği sayesinde şiddetli yağışlar sonrasında büyük bir olumsuzluk yaşanmadı. Mahalle muhtarlarımızla sürekli görüşüyoruz. Sıkıntı yaşanan yere anında müdahale ediliyor” dedi.

EKİPLER 13 İLÇEDE TEYAKKUZA GEÇTİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ ekipleri sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su baskınlarına müdahale ederek vatandaşların yağışlardan zarar görmesinin önüne geçti. Etkili olan sağanak yağış sonrasında bazı binalarda su baskını yaşandı. Menteşe'nin Çiftlik Mahallesi’nde prefabrik evin çatısı uçarken, Bayır Mahallesi’nde bir evin kazan dairesinde su baskını meydana geldi. Yatağan'ın Bozüyük Mahallesi’nde ağaç devrilmesi sonucu bir araç yolda kaldı. Fethiye ilçesi İnlice Mahallesi’nde ise ahşap prefabrik ev fırtına dolayısıyla devrildi. Evde bulunun iki vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.