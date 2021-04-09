‘Muhalefet seçmeni ikna etmeye odaklanmalı’

CHP'li Umut Oran, muhalefetin, adeta tüm mesaisini AKP'yi ‘demokrasiye ikna etmek için' harcadığını söyledi. “AKP'yi değil seçmeni ikna etmeye odaklanın” çağrısı yapan Oran şöyle dedi:

Popülist partiler, kendilerini halkın gerçek temsilcileri, kendileri dışındaki herkesi seçkinler, ötekiler, halk düşmanları olarak tanımlamaktadır. AKP yönetimi için kendilerine oy verenler halktır ama oy vermeyen herkes halkın iradesine karşı olan elitistlerdir, dış mihrakların maşalarıdır, millet iradesine parmak sallayanlardır.

Muhalefet, adeta tüm mesaisini AKP'yi ‘demokrasiye ikna etmek için' harcamaktadır. Oysa bu çaba nafiledir. Muhalefet için iki yol vardır: Ya popülist partinin saflarına katılmak ve ‘makbul insanlar' olarak kabul edilmek. Ya da popülist partiye cevap yetiştirmeyi bırakıp, seçmenleri ikna edecek bir partiye dönüşmek için ‘söylenilen sözü, söyleme şeklini' değiştirmek.

Muhalefet partileri, popülist partiyi ikna etmeye uğraştıkça keyfiliğin de önünü açmaktadırlar. Dün mühürsüz oyları geçerli sayarlar, yarınlarda da icap ederse tüm muhalefet partilerini kapatacak bir ortamı yaratırlar. Durum bu kadar vahim ve acildir.