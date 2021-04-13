Muhtaç olduğumuz kaynak o müteahhitlerin cebinde

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel dün FOX TV'de Çalar Saat programına konuk oldu. İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Özel, geçim derdindeki vatandaşın yaşadığı zorluklara dikkat çekti. “Sağlık Bakanı Bilim Kurulu'yla ‘şahsı bilir kurulu' arasına sıkıştı. Bu, doğru kararların alınmasına engel oluyor” diyen Özel şunları söyledi:

Şimdi iki ucu keskin bıçak. Doğrusu şu; hiç kimsenin yani lokantacının, kahvecinin, büfecinin tek başına sırtına basmadan, yükü hep beraber üstleneceğimiz bir formül bulmamız lazım. Bunu yapmak için de devletin artık sadece kendi müteahhitleri için değil esnaf için elini cebine atması lazım.

Kaynak nerede? Muhtaç olduğumuz kaynak yandaşların, müteahhitlerin cebinde mevcuttur. 5 tane müteahhide her türlü garanti ödeneğini aksatmadan yapacaksın, sonra lokantacıya, garsona, kahvehane sahibine katkı sağlamaya gelince bin lira para vereceksin.

Bu olacak şey değil. Hesabı kim verecek? Hesap garsonlara kaldı. Kimse hesap ödemiyor. Bu işin hesabını bir tek garsonlar ödeyecek, işletme sahipleri ödeyecek. Hesap kahveciye kalmaz.

Özel'den SÖZCÜ'ye ziyaret

CHP'li Özgür Özel, dün SÖZCÜ Gazetesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Özel'e, CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt eşlik etti. Özel ve Öğüt, Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz, Yayın Yönetmenlerimiz Neşet Şenizel ve Serdal Saraç, Yazı İşleri Müdürlerimiz Kenan Kurtkaya ve Metin Köklüçınar, Spor Müdürümüz Bahadır Çokişler, Yurtdışı Yayınlar Müdürümüz Özkan Saçkan, SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş, SÖZCÜ Web Yayın Koordinatörü İsmail Şahin ile görüştü. Özel, RTÜK'ün tüm hazırlıklarının tamamlayıp gerekli evrakı sunmasına rağmen SÖZCÜ TV'ye 411 gündür logo onayı vermemesini “halkın haber alma hakkına yönelik bir eylem” olarak nitelendirdi. Batuhan SERİM (SÖZCÜ)