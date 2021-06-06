Müsilaja karşı eylem planı açıklandı: 5 yıl içerisinde eski haline gelir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'nda deniz salyası (müsilaj) sorununa karşı eylem planını açıkladı.

Müsilaj probleminin ana nedeni olan iklim değişikliğiyle mücadele yolunun çevre yatırımlarından ve yeşil yatırımlardan geçtiği vurgusunda bulunan Kurum, “Tüm şehirlerimizde son derece yaygın bir kirlilik yaşıyoruz” diyerek koruma eylem planını açıkladı.

BİLİM KURULU KURULUYOR



Bakan Kurum'un açıkladığı eylem planını madde madde şöyle açıkladı:

*Marmara Denizi'nde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, sanayi odalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın da içinde olduğu bir koordinasyon kurulu kuracağız. Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde bilim ve teknik kurulu oluşturacağız.

*Marmara Denizi bütünleşik-stratejik planını 3 ay içerisinde hazırlayarak, çalışmaları da bu çerçeve doğrultusunda yürüteceğiz.

MARMARA DENİZİ KORUMA ALANI OLUYOR

*Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatacağız. Cumhurbaşkanımızın onayına bu çalışmayı sunacağız. Kendisinin tensipleriyle 2021 yılı sonunda 11 bin 350 km'lik yüzey alanına sahip Marmara Denizi'mizini koruma altına alacağız.

“ACİL ÇALIŞMA BAŞLATILACAK”

*Acil müdahale etmemiz gerekiyor. Deniz yüzeyindeki salyalar hem koku hem görüntü kirliliği yaratıyor hem de deniz dibindeki canlıların oksijen almalarına müsaade etmiyor. Salı günü 7/24 esası itibarıyla Marmara Denizi'nde müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine yönelik acil çalışma başlatacağız. Valilerimiz şehirlerdeki tüm birimleri harekete geçirecek.

“EN BÜYÜK NEDENİ SU ARITMA TESİSLERİ”

*Kirliliğin en büyük nedenlerinden olduğunu tespit ettiğimiz, bilim adamlarımızın bu doğrultuda görüş verdiği mevcut atık su arıtma tesislerinin tamamını ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştüreceğiz. Marmara Bölgesi'nde atık suların yüzde 53'ü ön arıtım, yüzde 42'si ileri biyolojik arıtım ve yüzde 5'i biyolojik olarak arıtılmakta.

“ESKİ HALİNE 5 YIL İÇERİSİNDE GELİR”

*Bilim insanlarının ‘denizlerimizdeki azot miktarını yüzde 40 oranında düşürürsek bu işi kökten çözeriz ve Marmara Denizi eski haline 5 yıl içerisinde gelir' diye görüşleri var. Bu görüş doğrultusunda çalışmaları yürüteceğiz.

“TÜM İLLERDE SU ARITMA TESİSLERİ DÖNÜŞTÜRÜLECEK”

*Önümüzdeki 3 yıl içerisinde Marmara Bölgesi'nde bulunan tüm illerimiz atık su arıtma tesislerini dönüştürmeye yönelik çalışmalarını tamamlayacaktır.

*Marmara Denizi'ne deşarj yapan atık su arıtma tesislerinin standartlarını 3 ay içerisinde güncelleyeceğiz.

*Atık su arıtma tesislerinin yapımı ve işletmesini çok daha kolay hale getirmek için milletvekillerimizle birlikte kamu-özel sektör iş birliği modellerini hayata geçireceğiz.

GEMİLERDE ATIK SU BOŞALTMA MEVZUATI

*Marmara Denizi'nde gemilerimizin atık sularının boşaltılmasının önlenmesine yönelik bir düzenlemeyi 3 ay içerisinde yapacağız.

TERSANELERE DÜZENLEME

*Kirlilik sebebiyeti veren tersanelerimiz var. Tersanelerimize ilişkin temiz üretim tekniklerini yaygınlaştıracağız.

*Bölgesel atık yönetimi eylem planı ve deniz çöpleri eylem planını 3 ay içerisinde hazırlayarak uygulamaya koyacağız. Deniz çöplerinin yüzde 90'ı evlerimizde ve sanayilerimizde üretilmektedir.

*İyi tarım ve organik uygulamalarıyla basınçlı ve damlama sulama sistemlerini yaygınlaştıracağız.

ORGANİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TEŞVİK EDİLECEK

*Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik maddelerinin kullanımlarını aşamalı olarak azaltacağız. Organik temizlik ürünleri teşvik edilecek.

*Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar Tarım ve Orman Bakanlığımızca 1 yıl içerisinde temizlenecek.

BALIKÇILIĞA YENİ TAKVİM VE CEZAİ UYGULAMALAR

*Balıkçılığın ekosistem temelli yapılması sağlanacak. Koruma alanları genişletilecek. Takvim ve cezai uygulamalarımızı kısa süre içerisinde belirleyeceğiz.

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