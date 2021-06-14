Müsilajı CHP’ye bağlayan Fuat Oktay’a dikkat çeken yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 17 Haziran'da Malatya'ya geleceğini duyuran CHP'li Ağbaba, CHP'li belediyelerin birbiriyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

“KONUŞMUYORSA SUÇUN ORTAĞI SARAY’DA OTURUYOR”

Ağbaba, siyaset-mafya ilişkisi ve yolsuzluk iddialarına karşılık iktidarın suskunluğuna dikkat çekerken, bir yandan Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununu CHP ile bağdaştıranlara sert çıktı. Ağbaba, şöyle konuştu:

*Ülkenin İçişleri Bakanı'nın dünya tarihinde en büyük yolsuzluk olan Thodex'in 2 milyar dolar yolsuzluğundan pay aldığı iddia ediliyor. Çiftlikbank'ın sahibi tosuncuk Mehmet Aydın'ın ülkede siyasetçilere pay verdiği söyleniyor. Ülke adeta çürümüş, lağım patlamış konuşan kimse yok.

*Burada Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın dili sürçse yanlış bir şey söylese akşam Erdoğan cevap verir. Erdoğan sana soruyoruz 10 bin dolar alan siyasetçi kim? Sen biliyorsun 750 milyon dolar nerede? 128 milyar dolar nerede? 2 milyar dolar yolsuzluk yapan adamdan pay alan bakan nerede? Tosuncuktan para alan ahlaksız kim? Hepsini biliyor ama konuşmuyor. Konuşmuyorsa demek ki suçun ortağı, suçun patronu Saray'da oturuyor.

*Ses çıkarmayan herkesi suçluyoruz. Ses çıkarmayan AKP milletvekilleri siz de suçlusunuz. İstanbul'u mahvettiler ne diyorlar İstanbul'u kim bu hale getirmiş ‘CHP yapmış'. Yalan söylemekten utanmayan bir iktidarla karşı karıyayız. Utanmasalar ‘Roma'yı CHP yaktı' diyecekler. ‘Covid-19'u CHP getirdi' diyecekler hatta ‘Titanic gemisini CHP batırdı' diyecekler. 25 yıl boyunca İstanbul'u katleden sensin yaptığın binalara bak 25 yıl boyunca Marmara denizine akıtmadığın pislik kalmadı.

*Ne diyor ‘CHP zihniyetinin İstanbulumuzu getirdiği nokta bu fotoğraftır' diyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yalan söylerken insanın yüzü kızarır. Yalanda Erdoğan'la yarışıyor. Erdoğan ‘İstanbul'a ağacı biz diktik' diyor.

*Hatta diyecek ki ‘eskiden Kadıköy'den Beşiktaş'a sandalla geçiyorduk, şimdi biz yaptık' diyecek. ‘Malatya Havalimanı'nı biz yaptık' demedi mi? ‘İnönü Üniversitesi'ni biz açtık' demedi mi?

“MİLLETVEKİLLERİ O DANIŞMANLARI KULLANIYOR MU?”

Konuşmasının devamında CHP’li meclis üyelerinin muhalefet şerhi raporuyla ortaya çıkan Pendik Belediyesi’ndeki israf tespitlerine ilişkin Ağbaba, şunları söyledi:

*Saray çiftlik gibi yönetilirse belediyeler durur mu; Pendik belediyesi yedi danışmanına makam aracı ve sekreter hariç 1 milyon lira para ödemiş. Türkiye'yi babalarının çiftliği gibi yönetiyorlar. Pendik Belediyesi 7 danışmanına tam 1 milyon TL para ödemiş 7 danışmanına.

*Nerden nereye gelmişler. İnsanlar açlıktan ölüyor. Gönül Belediyeciliğinden erdemliler hareketinden geldikleri nokta bu. Bilal Erdoğan'ın Türkiye Gençlik Vakfına yakın olan Yedi Hilal Derneği için milyonlarca lira para ödüyorlar. Derneğin öğrenci evlerine Yıllık 76 bin TL kira bedelini ödemiş. Türkiye yoksullukla kıvranıyor. 20 milyon insan sosyal yardımlarla yaşıyor. Ama bunlar Türkiye'nin kaynaklarını ejderha gibi yemeğe devam ediyorlar.

*Danışman demişken buradan soralım. Malatya milletvekilleri belediyelerden danışman kullanıyor mu? Maaşını belediye veriyor. Malatya milletvekilleri o danışmanları kullanıyor mu? Bir soruyu soralım. Sormaya devam edeceğiz.

“MALATYASPORU DA BÖLDÜLER”

“Malatya’daki milletvekilleri, Malatya’daki AK Parti siyaseti belediyeye temizlik görevlisi alırken Malatya’yı bölüyorlar. Bölünmedik bir tek kurumumuz vardı: Malatyaspor” diyerek kentin kulübündeki sorunlara dikkat çeken Ağbaba, şöyle konuştu:

*Malatyaspor sağcı-solcu herkesin ortak heyecan duyduğu, Türkiye’de milyonlarca Malatyalının ortak değeri bir kurumdu. Burayı da böldüler, ayırdılar. Sanki AK Parti'ye ilçe başkanı seçiyorlar gibi toplantılar yapıyorlar. Aday çıkarmaya çalışıyorlar. Malatyaspor'u adeta bölerek zarar veriyorlar.

*Ben Malatyaspor'a zarar gelmesin diye sesimi çıkarmıyorum. Bir toplantı yapıyorlar AK Parti belediye başkanları, milletvekilleri ve birkaç iş adamı katılıyor. Sanki ben Elazığ Milletvekiliyim, beni davet etme gereği bile duymuyorlar. Sonuç bir şey çıkıyor mu: hayır. Malatyaspor'a siyaset girmesinin doğru olmadığını her zaman söyledik. Malatyaspor'a siyaset sokanlar Malatyaspor'a ve Malatya'ya ihanet ediyor.

*Malatyaspor üzerinden kimse rant devşirmemeli, kendi siyasi çıkarlarına alet etmemeli. Bunu yapanlara yazıklar olsun diyoruz. Büyükşehir senin. Yeşilyurt'u babanın çiftliği gibi yönetiyorsun. O konuda da Mehmet Çınar'ı tebrik ediyoruz insan kaçakçılığı konusunda model oldu kutluyoruz buradan.

*Büyükşehir olarak Malatyaspor'u destekleyeceksen destekle. Yandaşları destekleyeceğine Malatyaspor'a yardım yap. Babanın parası değil. Büyükşehir Malatyaspor'u desteklemeli mi tabii ki desteklemeli. Malatyaspor Malatyamızın markası. Bir takım süper ligdeyse kendi de süper ligde.

*O takım düşerse sen de o ligden düşersin. Herkesi sorumlu davranmaya davet etmek istiyoruz. Hep beraber bizim de üzerimize ne düşerse yapacağımızı belirtmek istiyorum.

“SEDAT PEKER’İ AKP’Lİ MİLLETVEKİLLERİYLE BİRLİKTE ZİYARET ETTİK”

Basın toplantısında bir muhabirin sorusu üzerine Sedat Peker'i cezaevinde ziyaretini açıklayan CHP'li Ağbaba şunları dedi:

*Sedat Peker geçtiğimiz günlerde bir tweet attı. Benim Balyoz ve Ergenekon sürecinde onu ziyaret ettiğimi söyledi, doğruyu söyledi. Ben ayırmadan herkesi ziyaret ettim. Suçun, suçlunun kimliğine bakmadan herkesi insan hakları kapsamında ziyaret ettim. Burada Malatya'da hiç görüşlerine katılmasam da kimse ziyaret etmeye cesaret edemezken Malatya Davası'ndan yatan Fahri Memur ve Zekeriya Şengöz'ü de ziyaret ettim.

*Hiç siyasi görüşlerine katılmasam da İBDA-C lideri olduğunu söylenen Salih Mirzabeyoğlu'nu da ziyaret ettim. Türkiye'de Veli Ağbaba'nın, özellikle Balyoz ve Ergenekon döneminde ziyaret etmediği kimse kalmadı biliyorsunuz. Genelkurmay başkanlarını da ziyaret ettim. Örneğin Malatya'da ordu komutanlarının hepsi cezaevindeydi. Hasan Iğsız'ı, Şükrü Sarıışık onları da ziyaret ettim. Tweet’te diyor ki ‘beni sadece CHP'liler değil MHP'liler de ziyaret etti' diyor.

*Ben size buradan söyleyeyim yakında şunu da diyecek. Beni AK Partili milletvekilleri de ziyaret etti diyecek. Çünkü biz Sedat Peker'i Ak Partili milletvekilleriyle birlikte ziyaret ettik. Ben isimlerini biliyorum. Ama ben onlar ziyaret etti diye onları da suçlu ilan etmem. İnsan Hakları Komisyonu olarak birlikte ziyaret ettik.

*Ziyaret edip de şimdi yüksek yüksek makamlarda olan AK Partilileri ben söylemem ama kim olduklarını biliyorum. Buradan trollere seslenmek istiyorum. Ey troller, Sedat Peker'i sizinkiler de ziyaret etti.

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