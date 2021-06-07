Nişasta bazlı şeker kotası yüzde 100 artırıldı! ‘Korkunç bir karar’

Şeker Kotalarının Düzenlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin yönetmelik Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle birlikte Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotası yüzde 2.5'dan yüzde 5'e çıkarıldı. Karara muhalefetten tepkiler gösterildi.

“ERDOĞAN ELİ BOŞ GİTMİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Erdoğan eli boş gitmiyor Biden'a şeker yaptırmış. Nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 2,5’tan yüzde 5’e çıkarılması korkunç bir karardır. 2019’da kamuoyu tepkisi ve meclisteki mücadelemiz ile düşürülen kotanın yeniden yüzde 5’e yükseltilmesinin izahı yoktur” dedi.

“BİDEN'A BÜYÜK HEDİYE”

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytunç Çıray ise, “Biden’a büyük hediye! Sn. Erdoğan “zehir’ dediği NBŞ (nişasta bazlı şeker) kotasını yüzde yüz arttırdı. NBŞ firmalarına yüzde elli Glikoz şartı da kaldırıldı. Türkiye'de NBŞ tekelini elinde bulunduran Cargill ve Amylum ABD şirketleri kazandı! Türk halkı sağlığından kaybetti” ifadelerini kullandı.

“GIDA TERÖRÜNE DEVLET ELİYLE ONAY”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da, “Gıda terörü’ne devlet eliyle onay verilmesine razı olamayız. Bir kararnameye atılan imza ile Nişasta Bazlı Şekerlerin yüzde 2.5’tan yüzde 5’e (iki katına) çıkarılması kararı kabul edilemez. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve milletimizin canı, sağlığı bu kadar ucuz olmamalı” şeklinde açıklama yaptı.

ONLARCA PLAN YAPILMIŞTI

Birinci sınıf tarım arazilerine, Cargill tesislerinin kurulmaya başladığı 1990'lı yılların sonundan bu yana onlarca plan yapılmış, Bursa Barosu öncülüğünde sivil toplum örgütleri ve vatandaşların açtığı davalarda planların yürütmesi durdurulmuş, sonunda da iptal edilmişti.

Cargill'i içine düştüğü çıkmazdan kurtarmak için özel yasalar çıkarılmış olmasına karşın, planlama ilkeleri doğrultusunda tesisin bulunduğu alanın imarının en son Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan 1/25000 binlik İznik Gölü Nazım İmar Planı'na uyumlu hale getirilmesi için alt ölçekli plan yapılmıştı.

Orhangazi Belediyesi'nce en son üretilen uygulama planına 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı dayanak gösterildi ancak bu plan için de yürütmeyi durdurma kararı bulunduğundan, mahkeme iptali istenen imar planının hukuka aykırı olduğuna hükmetti ve yürütmesini durdurdu.

“CARGİLL SÜRECİNİN TÜMÜ HUKUKA AYKIRI”

Bursa Barosu Başkanlığı, Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyeleri Av. Ali Arabacı, Av. Erol Çiçek, DOĞADER adına Av. Cumhur Özcan, Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve Av. Öznur Çiçek Bildik'in de aralarında bulunduğu davacılar, daha önce yaptıkları açıklamada, AİHM kararı uygulanmayan mahkeme kararlarından dolayı Cargill sürecinin tümünün hukuka aykırı olduğunu belirtmişlerdi. Küresel ısınma ve su kaynaklarının hızla kirlendiği günümüzde Cargill gibi stratejik yeraltı sularını tüketen bir tesise izin verilemeyeceğini savunan davacılar, yer altı su kapasitesinin aşırı kullanımı nedeniyle gölün beslenemediğini, göl seviyesinin de günden güne düştüğünü ifade etmişlerdi.

İZNİ BAKANLIK VERMESİ GEREKİRKEN VALİLİK VERDİ

Ayrıca, Cargill mısır işleme tesisinin tarım dışı amaçla kullanımına ilişkin iznin bakanlıkça verilmesi gerekirken Bursa Valiliği'nce verilerek yetki gaspı yapıldığına da dikkat çeken davacılar, tesisin tarımsal bütünlüğü bozduğunun yargı kararlarıyla da sabit olduğunun altı çizildi.

NİŞASTA BAZLI ŞEKERİN ZARARLARI NELERDİR?

Nişasta bazlı şekerin yoğun olarak tüketilmesi sonucu karaciğer yağlanması, pankreas kanseri, fibrozis, siroz, insülin hastalıkları, eklem iltihabı, hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları ve türevi hastalıkların meydana gelebileceği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştı. En yaygın görülen zarari obezite ve diyabete yol açmasıdır.