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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nden Levon Termendzhyan açıklaması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı olan Levon Termendzhyan ile ilgili açıklama yaptı.

Güncellenme: 21:51, 22/06/2021
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nden Levon Termendzhyan açıklaması

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün ‘Lev Aslan Dermen hakkında basında ve sosyal mecrada yer alan haberle ilgili basın açıklaması’nda şu ifadeler yer aldı:

* Bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan)’e Türk vatandaşlığı verildiği iddialarına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte;

* Manipülasyonlara yol açmamak amacıyla iddialara konu olan Lev Aslan Dermen ve Levon Termendzhyan ad ve/veya soyad bilgileri ile benzerlik ve harf içermesi ile yapılan sorgu sonucunda, nüfus kütüklerinde herhangi bir kayıt tespit edilmemiş olup ayrıca devam eden vatandaşlık başvurusunun da bulunmadığı anlaşılmıştır.

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