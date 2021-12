Öğrenciler, Akşener’e sorunlarını anlattı: Babam çalışmıyor bir desteği yok, kim bana para gönderecek?

İYİ Parti lideri Meral Akşener Manisa'da öğrencilerin sorunlarını dinledi. Yurt bulamadığı için eve çıkmak zorunda kaldığını anlatan bir öğrenci, "Babam çalışmıyor bir desteği yok. Diğer arkadaşlarım da aynı şekilde. Her şeyi borçla yaptık. Zeytine gidiyorduk hafta sonları çalışmaya, zeytin de bitti. Nerede çalışacağız şu an? Kim bana para gönderecek?" diyerek isyan etti. Öğrencilerle yaşadığı diyalogu sosyal medya hesabından da paylaşan Akşener, "Bu gençlerin umutsuzluğu, çaresizliği ve ahı sizi yakacak... RTErdogan" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Manisa’da gelerek ilçe esnafını ziyarette bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener’e öğrenciler yaşadığı sorunları anlattı.

“YARDIM İÇİN BİR ÇOK YERE MESAJ ATTIM KİMSE GERİ DÖNÜŞ YAPMADI”

Akşener’e yurt bulamadığı için eve çıkmak zorunda kaldığını anlatan bir öğrenci şöyle konuştu:

“Ben her yaz 9 yaşımdan beri çalışıyorum ama yine yetişemiyorum. Ben buraya geldiğimde her hangi bir yurt yoktu. 1 yıldır zaten coronadan dolayı kapalıydı. Bu süre içerisinde bir değerlendirme yapılmadı. Burada ev kiraları zaten bin 200 den başlayıp, 2 bine kadar çıkıyordu. Ben kimseyi tanımıyordum, kalacağım bir yer yoktu. Yardım için bir çok yere mesaj attım ama kimsede geri dönüş yapmadı. Ben mecburen tanımadığım insanlarla çıktım eve. Şimdi bir evi dizmek de 6-7 bin liradan aşağı yok. Babam çalışmıyor bir desteği yok diğer arkadaşlarım da aynı şekilde. Her şeyi borçla yaptık. ”

“BORÇLA OKUYORUZ”

Akşener’in “Nasıl okuyorsunuz siz?” sorusuna öğrenci, “Borçla harçla okuyoruz. Babam borç alıyor getiriyor bana veriyor okumam için.” yanıtını verdi.

“KİM BANA PARA GÖNDERECEK?”

Geçinmekte güçlük çektiğini anlatan öğrenci, “Ekmek dahi 2,5 olmuş, biz 3 kişiyiz 4 tane alsan 10 lira. Zeytine gidiyorduk hafta sonları çalışmaya, zeytin de bitti. Nerede çalışacağız şu an? Kim bana para gönderecek?” diye sordu.

Bir başka öğrenci ise ev kirasını ödeyebilmek için okul çıkışında pidecide çalıştığını söyledi.

“BU GENÇLERİN UMUTSUZLUĞU, ÇARESİZLİĞİ VE AHI SİZİ YAKACAK”

Öğrencilerle yaşadığı diyalogu sosyal medya hesabından da paylaşan Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı da etiketleyerek, “Bu gençlerin umutsuzluğu, çaresizliği ve ahı sizi yakacak… @RTErdogan” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir İki üniversite bitiren mağaza çalışanı genç Akşener'e dert yandı