Öğrencilere Rabia işareti yaptıran okul müdürü tepki çekti

Kocaeli’de Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Müdürü Musa Kurt'un öğrencilerle AKP'nin siyasi simgesi olan Rabia işareti yaptığı fotoğrafı tepki çekti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Öğrencilere Rabia işareti yaptıran öğretmenin memurluktan çıkarılması gerektiğini vurgulayan CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, “Geçtiğimiz günlerde ilçemizde bulunan ve proje okul olarak devletimizin tüm imkanlarıyla donatılan Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi'nde müdürlük koltuğunda oturan Musa Kurt'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ülkemizde kamu görevlilerinin ve özellikle gençlerimize ışık olacak öğretmenlerimizin getirilmek istendiği durumu göstermiştir” dedi.

“KANUN İHLALİDİR”

Devlet Memurları Kanun hükmünü açıkça ihlal eden bu haddini bilmez kişi hakkında derhal yasal işlemlerin yapılmasını kanun gereği devlet memurluğundan çıkartılmasını talep ediyoruz” diyen Anıl Acurman şunları söyledi:

* Bu işlemlerin takipçisi olacağımızı da ihtar ediyoruz. Ve bundan sonra bu cüreti göstererek genç kardeşlerimizi siyasi görüşlerine alet edecek tüm zihinlerin karşısında bizi bulacağını, okulların, siyasi partilerin arka bahçesi haline getirilmesine müsaade etmeyeceğimizi, başta Başiskele'de yaşayan komşularımıza ve tüm kamuoyuna duyuruyoruz.