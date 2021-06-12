Özgür Özel’den Erdoğan’a oturma eylemi yanıtı

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, bir dizi ziyaret için gittiği Burdur’da CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve partililer tarafından karşılandı.

“GELİN BURDUR'UN MALI BURDURLULARDA KALSIN”

CHP İl Binasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, AKP'nin özelleştirmek istediği Burdur Şeker Fabrikası ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

*Burdur Şeker fabrikası polarizasyonu en yüksek, en kaliteli şekeri üretiyor. Burdur şeker fabrikası son derece karlı bir fabrika. Özelleştirme söylentileri başladığından itibaren üretimi düşüşe geçiyor. Normalde yılda 600 bin ton şeker pancarı işlerken, o tartışmalar sırasında 400 bin tona düşüyor.

*Millet ürküyor. Devletin garantisi yok. Fabrika paramı ödeyemezse, dışarıdan şeker ithal ederse diye. Bilemezsiniz ki, nereden ucuz buldu oradan alır şekeri. Bir bakıyorsunuz Suriye'den zeytinyağı geliyor. İnsanlar korktular, devletin güvencesi kalktığı için o kaoslu günlerde 400 bin tona düştü tedirginlikle. Sonra satış iptal oluyor. Pancar üreticisi fabrikanın yönetiminin bu sene devlette olacağını görüyor.

*Bu sene 817 bin ton alım yapıldı. 705 bin ton işlenmiş, 92 bin ton şeker üretmiş, kendi tarihi rekorunu kırmış. Kimin elinde? Devletin elinde. Tedirginlik yok. Satılmayacağı anlaşılınca tıkır tıkır çalışıyor. Türkiye'nin en güzel şekerini rekor kırarak üretmişler. Şimdi bu vakitten sonra Burdur'daki bütün AK Partililere sorayım. Aynı hatayı bir daha tekrarlamaya gerek var mı? Yeniden özelleştirme söylentilerine gerek var mı? Gelin Burdur'un malı Burdurlularda kalsın. Doğru şekilde işletilmeye devam etsin.

“TÜRKİYE'Yİ HAPİSHANEYE DÖNDÜRDÜN”

Özel, Erdoğan’ın Üsküdar’daki Şehriban Hatun Camii açılışında kentsel dönüşüm çalışmasıyla ilgili söylediği “Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alacağım” sözlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

*Sen kendi Belediye başkanına söz geçiremeyip sokağı işaret ediyorsun. Oturma eylemi. Cumartesi anneleri oturur coplarsın. İşçiler oturur coplarsın. Somalı maden işçileri yürümeye kalkar yürütmezsin. Jandarmayı, alay komutanını koyarsın önlerine. Madende hayatını kaybedenlerin analarına gaz sıktırırsın, yürüyüş yasak.

*Akhisar'da 200 metre yürüyüş yapacaklar, adliyeye kadar önlerine çevik kuvvet dayarsın. Çiftçi sütünü dökecek çevik kuvvet. İsyan edecek çevik kuvvet, Grev kararı var milli güvenliğe aykırı diye grev yaptırmazsın. Üsküdar belediyesi sözünü tutmazsa, ‘Oturma eylemi yapın, yanınızda oturacağım' diyor. Biz bunu not ederiz.

*Boğaziçi’ndeki öğrenciler, atadığın kayyum rektöre itiraz etmek için oturma eylemi yapacak, yasak. Üsküdar belediyesinin önü serbest. Boğaziçi üniversiteli öğrenciler de Üsküdar Belediyesi’nin önüne gelsin.

*Orası serbestse, cumartesi anneleri de gelsin. Türkiye'nin tek özgürlük alanı Üsküdar Belediyesi’nin önü mü? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Somalı maden işçilerini gönderelim. Özgürlük meydanı orası ise, oraya gelsinler.

*Rize de memleketinde deresini koruyan teyzeleri yerlerde süründürüyorsun. Gelsinler Üsküdar Belediyesinin önüne. Sende orada olacaksan madem. Hepimiz gidelim oraya. Milyonlar gelir. Ama sen Türkiye'yi hapishaneye döndürdün. Kimseye izin vermiyorsun. Lafın gelişi bunu söylüyorsun.

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