Prof. Dr. Doğan Kuban hayatını kaybetti

Türkiye’de mimari ve mimarlık tarihi alanında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Doğan Kuban 95 yaşında hayatını kaybetti. 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Mimarlık Ödülü’ne de layık görülen Kurban için art arda taziye mesajı yayımladı.

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Mimar ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban (95) hayatını kaybetti.

“KIYMETLİ BİR DEĞERİ YİTİRDİK”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kuban’ın vefatı nedeniyle sosyal medyadan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin ve İstanbul'un mimari tarihi açısından önemli çalışmalara imza atmış mimar Doğan Kuban'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kıymetli bir değeri, önemli bir akademisyeni yitirdik, üzgünüz.”

“ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞOLSUN”

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ise şu mesajı paylaştı: “Doğan Kuban.Üretken bir yaşam, büyük bir aydın. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağolsun.”

“GÜLE, GÜLE DOĞAN KUBAN”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Doğan Kuban, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisinin bulunduğu fotoğrafı paylaşarak, “Güle, güle Doğan Kuban” ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Üniversitemizin kıymetli öğretim üyelerinden ve Cumhuriyet mimarlık tarihimizin efsane hocalarından Prof. Dr. Doğan Kuban’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli hocamıza Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İTÜ Ailesi’ne başsağlığı dileriz” denildi.

Tarih Vakfı: “Vakfımızın kurucu mütevellilerinden, akademik çalışmalarıyla yurtiçi ve yurtdışında bir çok ödül almış, Türkiye’de ve başka ülkelerde çok sayıda üniversitede dersler vermiş, ünlü mimarlık tarihçisi sayın Prof. Dr. Doğan Kuban'ın vefat haberini duymanın üzüntüsü içindeyiz.”

DOĞAN KUBAN KİMDİR?

Doğan Kuban 1926 yılında Paris'te doğdu. 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdikten sonra fakültenin Mimarlık Tarihi Kürsüsü'ne asistan oldu. 1950'li yıllarda İtalya'ya giderek Rönesans mimarlığı üzerinde çalışan Kuban, 1962'de Fullbright bursuyla konuk öğretim görevlisi olarak ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde bulundu.

Kuban, 1960'lı ve 70'li yıllarda belli süreler boyunca Harvard Üniversitesi'nin bursuyla Washington D.C.'deki Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi ve Koleksiyonu'nda çalıştı. 1965'te Anadolu Türk Mimarlığının Kaynak ve Sorunları adlı çalışmasıyla profesör olan Doğan Kuban, 1973-76 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde dekanlık yaptı.

İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü'nün kurulması için çalışan Kuban, 1974'te kuruluşu tamamlanan enstitünün başkanlığını yürüttü. Halen Ağa Han Mimarlık Ödülü Yürütme Komitesi üyesi olan ve Türk, İslam, Anadolu mimarlığı ve sanatını konu alan kitaplar ve makaleler yayımlayan Doğan Kuban, çalışmalarında, Türk sanat ve mimarlığının özgün bir yaratı alanı olarak görülmesi gerektiği görüşünü savundu.