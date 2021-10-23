Rizeli üretici isyan etti: AKP’li vekiller bir kelime söylemiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın memleketi Rize’de çay üreticileri isyan etti.

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CHP heyeti, Rize'de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Çamlıhemşin'de çay üreticilerinin sorunlarını dinleyen CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, bir üreticinin isyanıyla karşılaştı.

“NE GÜZEL İŞ!”

Bir çay üreticisi, AKP'li vekillerin çay hakkında herhangi bir açıklama yapmadığını söyledi ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın vatandaşlara çay fırlatmasına tepki gösterdi.

Vatandaş, “20 senedir iktidarda, her seçimde 3'er tane milletvekili giriyor, bir tanesi çay hakkında bir kelime söylemiyor… Ama sağ olsun Cumhurbaşkanımız çıkıp herkesin kafasına çay atıyor! Ne güzel iş! Olmaz.” diye konuştu.

“'VEKİLLER BİZİ DİNLEMİYOR, SORUNLARIMIZI ÇÖZMÜYOR'”

Üreticilerin sorunlarını dinledikten sonra açıklamalarda bulunan CHP'li Erbay, şu ifadeleri kullandı:

* Şu anda Rize'deyiz, sayın Cumhurbaşkanımızın memleketindeyiz. Ama sayın Cumhurbaşkanı, sayın Rize Milletvekilleri bakın gelin. Şu an Çamlıhemşin'deyiz. Buralar, güzelim çayların üretildiği topraklar.

* Ama Çamlıhemşin'li, Ardeşen'li, Rize'li çay üreticimiz dertli; ‘Bizim vekillerimiz gelip bizi dinlemiyor. Bizim sorunlarımızı çözmüyor. Dünyanın en güzel çayı burada ama biz emeğimizin karşılığını alamıyoruz.' diyor.

“EĞER SİZ YAPMAYACAKSANIZ BU HALK GEREĞİNİ YAPACAK”

*Bu güzelim çayları üreten çay üreticisinin çare bulmak zorundayız ey AKP milletvekilleri, sayın Cumhurbaşkanı. Çay üreticisini özel şirketlere mahkum etmeyin.

* Gelin bu Çaykur'un kapasitesini artıralım. Üretici de hakkını alabilsin. Eğer siz yapmayacaksanız bu halk gereğini yapacak; CHP ve Millet İttifakı olarak biz iktidara geldiğimizde Çaykur'un fabrikalarının kapasitesini artıracağız ve onlara kota koymayacağız.

* Ürettikleri çayın hepsini de en güzel, en doğru fiyattan alacağız. Onları refah, huzur içinde yaşamasını sağlayacağız Millet İttifakı olarak.