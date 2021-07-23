Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Temmuz 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) tablosunu açıkladı! Vaka sayısı patladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 23 Temmuz verilerine göre, 219 bin 528 test yapıldı.

VAKA SAYISI PATLADI

Vaka sayılarında ise korkutan bir atış yaşandı, son iki haftada 2 kat arttı. Son 24 saatte, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 60 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 215 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 63.26, ikinci doz ortalaması yüzde 35.54, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 65 milyon 50 bin 204 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, İzmir.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 22 Temmuz verilerine göre, 214 bin 196 test yapılmıştı. Dün, 9 bin 586 vaka tespit edilirken, 52 kişi hayatını kaybetmiş ve 5 bin 93 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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