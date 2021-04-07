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Sağlık çalışanları: Esas meseleye gelince kulaklarının üstüne yattılar 

Bursa'da sağlık çalışanları, pankart açıp haklarının verilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde basın açıklaması yapan Türk Sağlık Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Bilal Atik, "Kahraman sağlık çalışanlarının pandemi boyunca esnek mesai, izin gibi tüm haklardan yoksun. Alkışlandık, takdir edildik. Fakat mesele haklarımıza gelince ne hikmetse yöneticiler kulaklarının üstüne yatmayı, gözlerini çevirmeyi tercih ettiler" ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 17:32, 07/04/2021
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Sağlık çalışanları: Esas meseleye gelince kulaklarının üstüne yattılar 

Bursa’da sağlıkçılar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde pankart açıp haklarının verilmesini istedi. Sağlıkçılara Türkiye Kamu Sen, Türk Eğitim Sen ve Türk Haber Sen destek verdi.

Sağlıkçılar adına açıklamayı yapan Türk Sağlık Sendikası Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Bilal Atik, şunları söyledi:

* Tüm sorunlar çözülmüş, bütün meseleler halledilmiş gibi mevzuyu forma renklerine getirmişlerdir. Hastanede çalışan arkadaşlarımız bölüm içinde forma bütünlüğünü sağlamasına aynı renk forma giyerek disiplini bozmamasına rağmen hastane yönetimi bütün hastanede çalışan hemşirelerin tek tip alt lacivert  üst beyaz forma giymesini istenmektedir. Beyaz rengin acil müdahalelerde çok çabuk kirlendiğini bile hesap edemeden anlamsız bir dayatma içerisindedirler.

* İş artık servislerin dolaşılarak çalışanlara baskı yapılmasına kadar varmıştır. Pandemi döneminde en önemli meselemizin forma olması İstanbul fethedilirken Bizans'ta ki papazların meleklerin cinsiyetini tartışmasına benziyor. Sağlık çalışanlarının verilmeyen ek ödemeleri, iyileştirilmeyen hakları, hastanelerin finansal durumu v.b birçok mesele çözülmeyi beklerken, sağlık çalışanları gittikçe ağırlaşan pandemide cephede adeta göğüs göğüse çarpışırken forma renkleri ile uğraşılmasını aklımız almıyor, izahını bulamıyoruz.

“TÜKENMİŞLİĞE MAHKUM ETTİLER”

“Kahraman sağlık çalışanlarının pandemi boyunca esnek mesai, izin gibi tüm haklardan yoksun bir şekilde nasıl canla başla hizmet ürettiğini cümle alem gördü, alkışladı ve takdir etti” diyen Bilal Atik, “Fakat mesele çalışanların hakkının verilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi gündeme getirilince her ne hikmetse yöneticiler kulaklarının üstüne yatmayı, gözlerini çevirmeyi tercih ettiler. Bizim burada yöneticiler vahim vaziyeti daha da ileri seviyeye taşıyarak aldıkları bazı kararlarla çalışanları yordular, tükenmişliğe mahkum ettiler” şeklinde konuştu.

“MOBİNG VE BASKI VAR”

4b'li hemşireler pandemi alanlarında çalışmalarına rağmen sözleşme gerekçe gösterilerek aynı işi yapmasına rağmen emsali kadroluya göre çok daha az bir pandemi ödemesi yapıldığına dikkat çeken Bilal Atik, sözlerini şöyle tamamladı:

* Konuyla ilgili sendikamız 4b li sağlık çalışanlarının hakkını almak adına dava açmıştır. Ayrıca YÖK'ün kasım aralık ayı için açıklamış olduğu pandemi ek ödemesi için yapılan hesaplamaya pandemi ameliyathane de pozitif vakaların ameliyat edilmesine rağmen çalışan personeller diğer pandemi alanlarından ayrı tutulmuş taraflarına ödeme yapılmamıştır.

* Bunlara birde daha vahim bir durum olan kurumda birçok kişinin baskı ve ötekileştirme ile alakalı belge sunarak mobing ve baskı yaptığı hakkında şikayette bulunulan birim sorumlusu hakkında soruşturma başlatılmış fakat kişi hala soruşturma devam ederken aynı birimde çalışmaya devam etmekte hakkında şikayetçi olan kişilere baskılarını daha da artırmaktadır.

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Yayınlanma Tarihi:17:27,