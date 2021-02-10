Sanal kumar makinesi üretenlere operasyon

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 8 aylık çalışma, üç ilde eş zamanlı operasyonla noktalandı.

Aydın, İzmir ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sanal kumar makinesi üreten suç örgütünün 26 üyesi ile elebaşı olduğu öne sürülen A.S'nin de aralarında olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin ürettiği ve farklı illere gönderme hazırlığında oldukları 235 sanal kumar makinesi ele geçirildi.

DİJİTAL ATÖLYE KURMUŞLAR

Jandarma ekiplerinin baskın yaptığı ev işyeri ve atölyelerde kumar makinelerinin yapımında kullanılan bine yakın bilgisayar kasası ve elektronik devre kartı, kumar makinesine para haznesi girişini sağlayan cihazlar, yüzlerce monitör, sanal gerçeklik gözlükleri ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde 42 dizüstü bilgisayar, 80 tablet ile 150 cep telefonuna da el kondu.