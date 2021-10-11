Saray’dan ‘siyasi cinayetler’ açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecinde gerilimi yükseltmek isteyeceğini öne sürerek; “Siyasi cinayet kaygım var. ‘Başınıza neler gelecek' dedi. Açıkça tehdit ediyor” açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu’na Twitter hesabından yanıt verdi:

– Muhalefet partilerinin kimi temsilcileri ardı ardına, ülkemizde “siyasi cinayetler” olacağı iddialarını gündeme getirmektedir. Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz.

– Sorumsuz bir şekilde gündeme getirilmeye başlanan bu yalanlar üzerinden milletimizin devlete olan güveni hedef alınmaktadır. Bu iddiaların temel amacı, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini zedelemek ve toplumsal huzurumuzu bozmaktır.

FAİLİ MEÇHULLERİ ÜLKE GÜNDEMİNDEN ERDOĞAN ÇIKARDI

– Eski Türkiye'nin bakiyesi bu mesnetsiz iddiaları gündeme getirenlere hatırlatmak istiyorum: Faili meçhuller hangi dönemin ürünüydü? Faili meçhulleri ülkemizin gündeminden çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızdır.

– FETÖ, PKK ve bunların hamileriyle yürüttüğümüz güçlü mücadele sayesinde, bu yapıların ülkemizi işgal girişimlerini engelledik. Ancak, bugün terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanların “siyasi cinayet yalanından” medet umar hale gelmesini milletimizin takdirine bırakıyoruz.

– Bazı çevreler geçmişin zihniyetini bugünlere taşımak ve yaşatmakla meşgulken, Cumhurbaşkanımız, bilim, sanayi, teknoloji, uzay çalışmaları, 2053 ve 2071 hedefleriyle geleceğin Türkiye'sini inşa etmenin mücadelesini vermeye devam etmektedir.

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