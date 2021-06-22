SBK’nın para akladığını söyledi, vurulduktan sonra ifade değiştirdi

SBK'ya yapılan operasyonda gözaltına alınan Bereket Öner, 31 Aralık 2020'de savcılıkta verdiği ifadede Sezgin Baran Korkmaz ile nasıl tanıştığını, Levon Termenzhyan ve Kingston Ailesi ile SBK'nın para trafiğini ve kara paranın nasıl aklandığını anlattı. Öner üç sayfalık ifadesinde şunları dedi:

SENET KARŞLIĞI MAKİNELERİMİ ALDI



– 2009'da maddi sıkıntıyı düşünce bir arkadaşım avukat olarak tanıttığı Sezgin Baran Korkmaz‘la beni tanıştırdı. Yardımcı olacağını söyleyen SBK, avukat olmadığını belirterek Ankara Sincan’daki fabrikama geldi. Çözüm olarak 300 bin TL bedelli bir senet imzalamamı isteyen SBK, icra takibi başlatarak fabrikadaki üretim makinalarını alıp, Bursa Kestel’deki Komak Isı Yalıtım bünyesinde çalıştıracağını söyledi. Makinelerin bu şirkete üretim yaparak borçlarımı kapatacağımı söyledi.

FABRİKALARDA ÇIKAN PEŞ PEŞE YANGINLAR!

– Babam karşı çıksa da ben ikna oldum. Birkaç ay üretim yaptıktan sonra SBK beni arayarak fabrikada yangın çıktığını söyledi. Umutsuz olmamamı çoğunu da kuracağı fabrikayla tekrar üretim yapacağını söyledi. Bir süre sonra Çorlu’daki fabrikada da yangın çıkınca ben SBK’nın art niyetli olacağını düşünüm.

LEVON İLE TANIŞTILAR

– Yine de kendisiyle görüşmeye devam ettim. SBK ile Les Ottomans Otel’e görüşmeye sık sık gittim. Otelin konsiyerj müdürü ve Karslı Ayhan adındaki biri Levon Termendzhyan olarak bildiğim ve çok zengin olduğunu duyduğum kişiyi SBK ile tanıştırdı. SBK ile Termendzhyan tanışmış oldular. Tanışmalarının ardından Levon, ABD’ye döndü. Kısa süre sonra SBK ve Gökçen Korkmaz da ABD’ye gitti.

“ÇOK BÜYÜK PARA KAYNAĞI BULDUM”

– ABD’den beni arayarak çok büyük para kaynağı bulduğunu ve bundan sonra çok zengin olacağını söyledi. ABD’den döndükten sonra Levon, SBK’dan hesap numaraları isteyerek para göndereceğini söyledi. Böylece aralarındaki para trafiği başlamış oldu. İlk etapta Komak Isı Yalıtım Şirketi’nin hesabına 500 bin dolar gönderdi. Gönderilen paranın bir kısmı Levon’un şahsi harcamaları için ayrıldı. Kalanı ise piyasaya dağıtım yapıldı. Sonrasında Levon İstanbul’a geldiğinde SBK bu parayı ikmal ederek kendisine teslim etti.

BATIK ŞİRKETLERİ ALARAK PARA AKLAMAYA BAŞLADILAR

– Levon, İstanbul'a sık sık gelerek hem tatil yapmakta hem de para getirmekteydi. Levon’un getirdiği paralar 3-4 milyon dolara ulaştı. SBK Levon’un getirdiği paralarla batık şirketleri alarak paraları aklamaya başladı.

KINGSTON AİLESİ MEGA VARLIK ŞİRKETİ İLE DEVREYE GİRDİ

– Bir süre sonra Levon, ABD’de Utah eyaletinde Mormon tarikatına üye Kingston Ailesi’nin çok parası olduğunu, bu aile ile ilişkiler kurarak parayı Türkiye'ye getirebileceklerini söyledi. SBK teklifi kabul edince Kingston Ailesi devreye girmiş oldu. 2014'te Jacop Ortell Kingston, Türkiye’ye gelerek SBK ile görüşmeye başladı. SBK, varlık yönetim şirketi kurmaları halinde yasal mevzuata takılmaksızın ailenin parasını Türkiye'ye rahatlıkla getirebileceklerini söyleyerek, Jacop adına Mega Varlık Denetim A.Ş.’yi kurdu.

ŞİRKETLER ARACILIĞIYLA PARA AKLAMA İŞLEME TABİ TUTULURDU

– Şirketin perde arkasında Levon ve Kingston Ailesi’nin çok fazla mevduatı bazen farklı ülkeler gezdirilmek suretiyle bazen de doğrudan SBK’ya ait şirketlerin hesaplarına aktarılıp Mega Varlık bünyesine katılmaktaydı. Bu şirketler haricinde holding bünyesinde faaliyet gösteren Komak Isı Yalıtım, Biofarma, Blayn, Münir Şahin İlaç, Betasan gibi şirketlerin hesaplarına aktarılarak aklama işlemine tabi tutulurdu. Bu para alışverişi esnasında benim ne SBK ne de yabancı kişilerle hiç bir organik bağım yoktu. Ben sadece Levon’un yanında dostluk ilişkileriyle bulundum. Aklama faaliyetlerinde benim hiçbir dahilim olmamıştır.

300 MİLYON DOLAR

– Kingston Ailesi ve Levon Termendzhyan ABD’de biyodizel yakıt üretimi ile alakalı ve yenilenebilir enerji kapsamında kurdukları şirket ile Utah’tan destek kredisi alarak bu krediyi Türkiye'ye göndermekteydiler. Tahminen 300 milyon dolar bir paraydı. Gelen paralar şirket hesaplarına aktarılır, alınacak olan şirketler Mega Varlık Yönetim A.Ş. kanalı ile icradan satın alınarak SBK’nın bağlantılı olduğu şirketlere satılırdı. Sonra da bu şirketler daha yüksek fiyatlara başka şirketlere satılarak ABD’den gelen paralar aklamaya tabi tutulmuş olmaktaydı.

TİCARİ HAYATIM BİTME NOKTASINA GELDİ

– Bu işlerin temelinde SBK ile Kingston Ailesi ve Levon Termendzhyan kurduğu organizasyon bulunmaktadır. 2016’dan sonra SBK piyasaya beni kötüleyen şekilde beyanlarının ardından aram bozuldu. Onun yüzünden ticari hayatım bitme noktasına geldi.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALDI

Bereket Öner savcılıktan adli kontrol tedbiri konularak serbest bırakıldı. Bereket 29 Nisan'da İstanbul Ataşehir'de silahlı saldırıya uğradı. Öner, hastane polisine ve sonrasında savcılığa verdiği ifadede azmettirici olarak Sezgin Baran Korkmaz'ın adını verdi.

“BİR DAHAKİNE KAFANA SIKARIZ”

Öner, ifadesinde saldırganın kendisini vurmasından sonra “Bir dahaki sefere kafana sıkarız” diye tehdit ettikten sonra kaçtığını belirtti. 27 Nisan'da SBK'nın avukatının kendisine telefon ile ulaşarak ifadesini değiştirmesi gerektiğini söylediğini belirten Öner, “Sen değiştir ki Sezgin rahatça Türkiye'ye giriş yapsın” dediğini ileri sürdü.

İFADENİ DEĞİŞTİR BASKISI

Öner ifadesinde, “Şu an ismini hatırlamadığım başka bir avukatın olduğunu ve onunla Çağlayan Adliyesi'nde görüşmem gerektiğini, matbu şeklinde kendileri tarafından hazırlanan ifadeyi imzalamam gerektiğini söylediler. Daha sonra avukatım ile bu konuyu görüştüm ve daha önceden vermiş olduğum beyanlarımın arkasında durmam gerektiği kanaatine vardım” dedi.

SBK aleyhine verdiği ifadeden dolayı vurulduğunu ileri süren Öner, azmettirici olarak da Sezgin Baran Korkmaz ve adamı Bedirhan Esenlik'in ismini verdi. Öner ayrıca araç satışı ile davalık olduğu kişilerinde kendisini vurdurmuş olabileceğini söyledi.

AĞABEY KARDEŞ İLİŞKİMİZ VARDI

Bereket Öner vurulduktan sonra 17 Mayıs'ta İstanbul 10 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hazır bulundu. Duruşmada savcılık ifadesini yalanlayan Öner SBK ile ağabey kardeş ilişkisinin bulunduğunu söyledi, ifadesinde şu ifadeleri kullandı:



TİCARİ YARDIMDA BULUNDU

– Ben Doğa Doğan’ın mevcut olan hesaplarını kullandım, bu hesapların bir kısmını kendi ticari ilişkilerimden dolayı kullandım, bir kısmını da tanıdığım Levon’un kişisel harcamaları için bu hesapları kullandım. Sezgin Baran Korkmaz’ı 2009 yılında Ankara ilinde babama ait fabrikada ham madde alımı için tanıştık, daha sonra ben tanıştıktan 6 ay sonra ticari olarak sıkıntıya girdim. Ben ticari olarak sıkıntıya girdikten sonra kendisi ticari olarak yardımda bulundu, daha sonra kendisi ile ağabey kardeş ilişkisi içinde olduk.

SBK HAKKINDAKİ AKLAMA BEYANIMI KABUL ETMİYORUM

– Ben 2013 yılında Sezgin Baran Korkmaz vasıtasıyla Lev Aslan Derman’ı (Levon Termendzhyan) tanıdım, her ne kadar iddianamede benim hakkımda para aklama şeklinde bir iddiada bulunulmuş ise de bu iddia doğru değildir. Tamamen ticari iş kapsamında hesabıma para gönderilmiştir, ben 2013 yılında Amerika ülkesine Lev Aslan’ı ziyarete gittim bu ziyaretlerimden birinde Jacob ile Lev Aslan sayesinde tanıştım.

– Sanık Jacob ile Lev Aslan arasında bir ticari ilişki vardır, sanık Jacob’un yenilenilir bio yakıt üzerine üretim tesisleri vardı, ayrıca iddianamede savcılıktaki ifademde ben Sezgin Baran Korkmaz hakkında aklama şeklinde beyanım geçmiş ise de ben bu beyanı kabul etmiyorum, ticari faaliyet kapsamında hesaplardaki paralar kullanılmıştır, savunmam bundan ibarettir.

İFADELERİNDEKİ ÇELİŞKİ SORULDU

Hakimin soruşturma aşamasındaki savcılıktaki ifadesi ve şimdiki ifadesindeki çelişkiyi sorması üzerine Bereket Öner, “Soruşturma aşamasındaki aklanma ile ilgili ifadelerimi kabul etmiyorum, aralarında ticari ilişki bulunmaktadır. Ben sabaha kadar mali şubede kaldığım, uykusuz olduğumdan ve basında çıkan haberlerden etkilenerek savcılık aşamasında psikolojik olarak etkilenerek savcılık aşamasında eksik ve yanlış ifadeler verdim” dedi.