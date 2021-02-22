Şehidin külliyesini Elazığ Belediyesi bu yıl yapacak

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İzmir Adliyesi'nde 4 yıl önce şehit düşen polis Fethi Sekin anısına Elazığ'da inşaatına başlanan külliye bir türlü bitirilemedi. Vicdan sızlatan bu durum SÖZCÜ'nün haberiyle gündeme geldi. Yarım bırakılan külliye inşaatı ile ilgili Elazığ Belediyesi dün bir açıklama yaptı. Açıklamada, inşaatın, başka bir alanda bu yıl içinde tamamlanacağı belirtildi. Açıklamada Baskil esnafının binlerce liralık alacağı ve yarım inşaatın yürekleri sızlatan durumu ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunup bulunmadığından söz edilmedi. Belediyenin açıklaması özetle şöyle:

‘YARGI SÜRECİ VAR'

“Fethi Sekin anısına Baskil İlçemizin Doğancık Köyü'nde Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu tarafından külliye inşasına başlanmıştı. Ancak Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu tarafından yüklenici firmaya ödeme yapılmamasından dolayı külliyenin inşaatına ara verilmişti. Sürecin sekteye uğraması ile Elazığ Belediyesi olarak külliye inşaatına ilişkin Doğancık Köyü Muhtarlığı ile bir protokol yapılarak 3 Temmuz 2020 tarihinde yeni bir ihale gerçekleştirilmiştir. Ancak açılan alacak davasına ilişkin mahkeme tarafından 12 Ağustos 2020 tarihli yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle çalışmalar durdurulmuştur. Elazığ Belediyesi olarak yargı sürecinin devam etmesi ve konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak şehidimizin ailesiyle de görüşmeler yapılmış, Doğancık Köyü'nde yeni yer tahsisi için çalışmalar başlatılmıştır. Özel İdare'ye ait bir alanın Elazığ Belediyesi'ne devri geçtiğimiz hafta sağlanmıştır. Külliye inşasına ilişkin ihale 2021 yılı içerisinde yapılarak inşa çalışmalarının yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.”