Selin vurduğu Ayancık’ta tomruklar dereyi tıkadı, 35 yıllık afet evleri yıkıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği, altyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. Babaçay köyünde yıkılan 40 yapının da 37 yıl önce heyelan sonrası afet evleri olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Babaçay'da bulunan kereste deposundaki tomrukların sel sularıyla sürüklenip, dereyi tıkamasının afete neden öne sürüldü.

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Sinop’un Ayancık ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği, altyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. Babaçay köyünde yıkılan 40 yapının da 37 yıl önce heyelan sonrası afet evleri olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Babaçay’da bulunan kereste deposundaki tomrukların sel sularıyla sürüklenip, dereyi tıkamasının afete neden öne sürüldü.

Sinop Ayancık’ta 11 Ağustos’ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 9 kişi hayatını kaybetti. Debisi yükselen Ayancık Çayı, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü.

Mahsur kalanlar, helikopterlerle güvenli bölgelere sevk edildi. Ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçenin altyapısında ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ile yollar çöktü; su, elektrik ve telefon hatları hasar gördü.

Ayancık’ta balçık dolan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda başlatılan temizlik çalışması bugün de sürüyor. Çok sayıda ekip, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar, yıkanıyor. Ev ve iş yerlerine dolan sular, tahliye ediliyor.

Bölgede yürütülen çalışmalarla 526 afetzede, 2 helikopterle tahliye edildi. Kentte hasar tespit çalışmaları ile yol ve enerji nakil hatlarında onarım çalışmaları sürdürülüyor. Helikopterler, köprüsü yıkılan ve ulaşım sağlanamayan alanlara, helikopterle erzak yardımları ulaştırıyor.

35 sene önce heyelan sonucu yıkılan evleri yerine Babaçay Mahallesi’nde yapılan afet konutlarına yerleştirilen Şeref Şahin, “Biz zaten yukarıda başka bir mahallede oturuyorduk. Orada 35 sene önce toprak kayması oldu. Bizim 19 haneyi buraya yaptılar. Sanki memlekette hiç yer bulamamışlar gibi çayın içine yerleştirdiler bizi. Şimdi de geldi sel vurdu bizi” dedi.