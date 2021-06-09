Siyasette ‘aç olanları siz doyurun’ tartışması! Muhalefetten Erdoğan’a sert tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü grup toplantısında kullandığı, “Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara neymiş millet açmış. Biz ne gerekiyorsa bütün imkânlarımızı seferber ederek yapıyoruz. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin” sözleri siyasette yeni bir tartışma başlattı.

KILIÇDAROĞLU: SEN BATIRDIN, BİZ KONUŞTUK

Erdoğan’ın ifadelerine muhalefet partilerinden art arda tepkiler geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Erdoğan “Millet açsa onları da siz doyuruverin” demiş. Yapıyoruz zaten. Pandemide CHP'li belediyeler yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL destekle fakir fukaranın yanında oldu.

* Sen batırdın, biz koştuk. O kadar gönlün fakir ki; sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin. AK Partili makul anne babalara, dürüst insanlara çağrımdır; artık bu düzene veda etme zamanınız gelmiştir. Vatanınıza karşı sorumluluğunuz budur.

AKŞENER: BİR CUMHURBAŞKANI’NA YAKIŞMAZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada,” Senin şirazen artık iyice kaydı Sayın @RTErdogan Milletinin zor durumuyla alay etmek, bir Cumhurbaşkanı’na yakışmaz. Sen hiç merak etme, ilk seçimde seni gönderip insanlarımızı onları mahkum ettiğin bu çileden kurtaracağız. Sen sandığı getir, biz gerisini hallederiz” dedi.

“AÇIZ… AÇIZ… AÇIZ…”

Akşener ayrıca, geçtiğimiz günlerde Karabük Safranbolu'da bir kıraathane esnafının açtığı, “Açız… Açız… Açız.. Lütfen bize sahip çıkın” yazılı pankartı da partisinin TBMM grup toplantısında tekrar açtı.

“ERDOĞAN'IN BU TAVRI, MİLLETİN UYANMASINA VESİLE OLUYOR”

Partisinin haftalık basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Pirinç, bulgur gibi şeyleri gönderiyorlar ama esnaf da soruyor, ‘ben vergimi bununla mı ödeyeceğim' diye… Siz sadece bulgur, pirinç, fasulye, ekmek dağıtarak bu sıkıntıları giderdiğinizi zannediyorsanız, siz bu problemleri çözemezsiniz. Esnaf, ‘ben ölüyorum' diyor. Konya'da 12 esnaf intihar etmiş. Binlerce iş yeri kapatılmış. Siz şimdi hala başka bir türkü çağırmaya çalışıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tavrının bir faydası var yalnız: Milletin uyanmasına vesile oluyor. Çünkü dalga geçiyor gibi. ‘Siz ne bağırıp duruyorsunuz ya! Açız diyorsunuz, yiyin ekmeğinizi oturun oturduğunuz yerde. Yetmez mi bu size?' tavrı, Türkiye'nin ekonomik problemlerinin çözüldüğü manasına gelmez.”

“HİCAP DUYUYORUZ”

Ardından sosyal medyadan da açıklamada bulunan Karamollaoğlu, “Bu ülkede, yanlış politikalar nedeniyle aç ve yoksul bırakılan insanımızın karnını kimin doyuracağı tartışmalarının yapılmasından hicap duyuyoruz! Biz Saadet Partisi olarak, açlığın ve yoksulluğun tamamen ortadan kaldırıldığı bir Türkiye istiyor ve bunun için gayret ediyoruz.” dedi.

TİP, ERDOĞAN'IN AÇY-SİMİT HESABINI HATIRLATTI

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise, Erdoğan'a Refah Partisi saflarındayken 1993 yılında Bursa'da yaptığı konuşmasıyla cevap verdi. TİP'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın, Meclis kürsüsünden Erdoğan'ın çay-simit hesabının-günümüze uyarlanan fiyatlarla- yaptığı konuşma ve Erdoğan'ın 1993 yılında yaptığı konuşmanın görüntüleri yer aldı.

“AÇ OLANLARI BİZ DOYURACAKSAK SEN BİR ZAHMET ÇEKİL KENARA”

Sosyal medyadan Erdoğan'a tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da şöyle dedi:

“Ey Erdoğan, aç olanları biz doyuracaksak sen bir zahmet çekil kenara, bak gör o zaman yoksullar işe, aşa nasıl kavuşuyor. Karnı aç olanlar doyar ama gözü aç mensuplarınız yüzünden memleket şu an bu halde. 2,8 milyon kişiyi 39 TL’ye mahkum ettiniz. 20 milyon kişiyi sosyal yardıma muhtaç ettiniz. 10 milyona yakın insanı işsizliğe mahkum ettiniz. Esnafı, çiftçiyi perişan ettiniz… Halkımızı doyuracaktık, ona da engel oldunuz. Halkımıza ekmek verecektik, Halk Ekmek’e el koydunuz belediyelerimizin yardım hesaplarına el koydunuz, vergileri Cengizgillere, devleti mafyaya teslim ettiniz. İktidardan gittiğinizde, ülke kaynakları halk için kullanılacak.”

“KİMSEYİ AÇ VE AÇIKTA BIRAKMAYACAĞIZ”

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, pazardan artıkları toplayan vatandaşların fotoğrafını paylaşarak, “Halkımızı bu hale getirenler, utanmadan, sorumluluklarını yerine getirmeden, işini yapmadan #AçOlanlarıSizDoyurun diyor. Kaynakları sadece bir avuç yandaşa akıtanlar, halkı açlık ve sefalete mahkum edenler gidecek, aç ve açıkta kimse kalmayacak. Biz yapacağız” notunu düştü.

“ERKEN SEÇİM KARARI ALIN DA MİLLET HERKESE HADDİNİ BİLDİRSİN”

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Aç olanları doyurmaya talibiz” diyerek Erdoğan'a tepkisini, şu sözlerle dile getirdi:

“Artık sende biliyorsun ki, aç olanları sen doyuramayacaksın. Etrafında 3-5 maaş olan o kadar aç var ki, milletin açlığına derman olamıyorsun. Erken seçim kararı alıverin de, millet herkese haddini bildirsin.”

“GETİR SANDIĞI, YOKSULLARIN SANA BİR MESAJI OLACAK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı sosyal medyadan yaptığı açıklamada ‘sandık' vurgusu yaparak, “Sarayında gün ve gün ziyafetler veren, yüzlerce araçlık konvoyuyla dolaşan Erdoğan, halkın yoksulluğuyla, açlığıyla alay ediyor! Getir sandığı, yoksulların sana bir mesajı olacak” dedi.

“İLK SEÇİMDE GİDECEKSİNİZ”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta da, “İktidarınızda; fakirin karnı, ancak sizin nefsiniz ve yandaşların gözü doyduğunda doyar. Ama kusura bakmayın millet bunu beklemeyecek! İlk seçimde gideceksiniz ve İYİ Parti iktidarında tek aç kalan; liyakatsiz milyoner yandaşlarınız olacak” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİ KARDEŞİM, HESANI SEN SORACAKSIN”

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, mahsulleri yok olan Tokatlı bir çiftçinin, ‘Biz açlıkla savaşıyoruz' dediğini belirterek, “Bu açlığa mahkum değilsin çiftçi kardeşim, medya patronları, mafya patronları, cengiz holdingler tokken seni aç bırakana hesabı yine sen soracaksın” açıklamasında bulundu.