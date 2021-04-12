Soma Davası yeniden başlıyor

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’de 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının davası 13 Nisan Salı günü (yarın) Akhisar Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülmeye başlanacak.

NELER YAŞANMIŞTI

2014 Mayıs ayında yaşanan facianın ardından Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılama süreci başladı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde yıllarca süren dava 2018 yılında sonuçlandı. Davada 37 kişi beraat etti, 14 sanık da taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan ceza aldı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a basit taksirden 15 yıl hapis cezası verildi. Bilinçli taksirden yargılanan diğer sanıklar Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, Yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, 18 Nisan 2019’da tahliye edilmişti.

YARGITAY KENDİ VERDİĞİ KARARI BOZDU

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 30 Eylül 2020’de yeni bir karar aldı ve Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu dört sanığa olası kastla 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama suçundan ceza verilmesini istedi. Ancak iki Yargıtay savcısı bu kararın düzeltilmesi için 8 Ocak 2021’de başvurdu. Dilekçede, 12. Ceza Dairesi sanıklar hakkında taksirle ölüme neden olmaktan ceza verilmesini talep etti. Bu gelişmenin ardından dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi’ne döndüğünde beş kişilik heyetinin üçü değişti. Yeni heyet ikiye karşı üç oyla önceki kararı bozdu. Kararda, Can Gürkan’ın bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan yargılanmasını gerektiğine hükmetti.

SON TUTUKLU SANIKLAR ŞUBAT BAŞINDA TAHLİYE OLDU

Soma maden faciasının ardından tutuklanan Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, yardımcısı İsmail Adalı’nın yattıkları süre göz önünde bulundurularak Soma İnfaz Savcılığı tarafından 2021 Şubat ayı başında serbest bırakıldı. 3 tutuklu sanığın cezaevinden serbest bırakılmasını ardından Soma davasında cezaevinde tutuklu sanık kalmadı.

PATRON VE 3 SANIK TEKRAR YARGILANACAK

Yargıtay 12. Dairesi’nin verdiği son karar doğrultusunda daha önce serbest bırakılan patron Can Gürkan ile baş mühendisler Efkan Kurt, Adem Ormanoğlu ve Haluk Evinç “bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçundan tekrar hakim karşısına çıkacak.

“HAYATINI KAYBEDEN MADENCİLERİMİZİ UNUTURSAK YÜREĞİMİZ KURUSUN”

Soma maden faciasıyla ilgili başlayacak yeni yargılama süreciyle ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Açıklamasında Yargıtay'ın siyasi iktidarın güdümüne girdiğini savunan CHP'li Özel şunları söyledi:

“Soma davasında siyasi iktidarın güdümüne girmiş olan yargının verdiği kararlar 301 madencimizin ailelerini çok üzdü. Onların adalet beklentilerini ve taleplerini karşılayamadı. Patron Can Gürkan elini kolunu sallayarak gezerken, Yargıtay'da atanan 3 yeni hakim daha önce Yargıtay'ın vermiş olduğu olumlu kararı bozdu. Bu şartlar altında mahkeme yeniden görülecek. Hep birlikte 13 Nisan'da Akhisar'da görülecek olan davayı takip edeceğiz. Alilerimizin adalet anlayışının yanında duracağız. Verdiğimiz sözü unutmayacağız. Soma için adalet sağlanana kadar ailelerin yanındayız. Eğer Soma'da hayatını kaybeden madencilerimizi unutursak yüreğimiz kurusun.”

MAHKEME 16 NİSAN TARİHİNE KADAR ZAMAN AYIRMIŞ

Soma maden faciasının bir önceki davalarını yakından takip eden Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan ise patron Can Gürkan'ın davalara katılmayabileceğini ifade ederek ifade ederek, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin dava için 16 Nisan Cuma gününe kadar zaman ayırdığını söyledi.

Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“4 sanıkla ilgili dava devam ediyor. Diğer sanıklarla ilgili kararlar kesinleşti. Onlarla ilgili herhangi bir işlem yok. Mağdurların ise bulundukları yerlere yazı yazılarak ifadeleri alındı. Yarın ilk duruşmada sanıkların ifadesi alınacak. Can Gürkan'ın davaya katılacağını sanmıyorum. Kendisi İstanbul'da ikamet ettiği için ifadesini bir yazıyla bulunduğu yerde verebilir. Yarın ifadeler alındıktan sonra mahkeme dosyayı tekrar inceleyecek. Yargıtay'ın bozması doğrultusunda tekrar karar verecek. Farklı bir kara beklemiyoruz. Daha önce iki mühendis sanığın beraatine karar verilmişti.

Onların bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten ve yaralanmaya sebebiyet vermekten haklarında dava yürüyecek. Can Gürkan taksirle ölüme sebebiyet vermekten cezalandırılmıştı. Yargıtay onun da bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verilmesi gerekir diye bozdu.

Haluk Evinç için ise bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten yargılanması gerektiği ve eksik evrakların toplanması gerekti yönünde Yargıtay bozma yaptı. Bu tür olaylarda mahkemenin Yargıtay bozmasına uyarak karar vereceğini düşünüyoruz. Mahkeme bu davaya 16 Nisan tarihe kadar zaman ayırmış. Eğer yeni delil toplama talepleri olursa mahkeme bunu kabul ederse süreç uzayabilir.”