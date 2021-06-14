Soma için yağmur altında ‘Adalet’ çığlığı yükseldi

13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından yürütülen adli süreçte mahkeme heyeti, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın da bulunduğu tutuklu 5 sanık için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, 9 tutuksuz sanık için de 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları verdi. Şirketin patronu Alp Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etti.

Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, ‘olası kastla insan öldürme’ suçundan ceza alan Can Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan cezalandırılmalarını istedi. Bunun üzerine sanıklar Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava 13 Nisan tarihinde yeniden görülmeye başladı.

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ile baş mühendisler Efkan Kurt, Adem Ormanoğlu ve Haluk Evinç olmak üzere 4 sanığın yargılamaları tekrar başladı.

AVUKATLARIN ‘REDDİ HAKİM’ TALEBİ REDDEDİLDİ

Akhisar Ceza Mahkemesi'nde 24 Mayıs günü görülen duruşmasında madenci yakınlarını avukatları mahkeme başkanının ve heyetinin tarafsız olmadığı gerekçesiyle ‘reddi hakim' talebinde bulunmuşlardı. Avukatların bir üst mahkeme olan Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşıdıkları talepleri yine reddedildi. Karar duruşmaya iki gün kala UYAP sistemine yüklendi.

Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ret kararın gerekçesinde, avukatların mahkemeye başkanı ile heyetinin tarafsızlığını kaybettiğine dair somut delillerin olmadığı ve iddiaların soyut olduğu belirtildi.

YAĞMUR ALTINDA ‘ADALET İSTİYORUZ’ SESLERİ YÜKSELDİ

Soma maden faciasının görüleceği duruşma öncesinde madenci yakınları ve sivil toplum örgütleri Akhisar sokaklarında yağmur altında ‘Adalet İstiyoruz' sloganlarıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüşe CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve siyasi partilerin yöneticileri de katılarak destek verdi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne ellerindeki pankartlar ve dövizler ile birlikte gelen madenci yakınları kısa bir basın açıklaması yaptı.

Madenci yakınları avukatlarından Can Atalay yaptığı açıklamada, Türkiye'de işçi kesiminin gözünün Soma Davası'nda olduğunu belirterek, “Davamız kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir. Bunlar bu ocakta daha önceden işçilerin öleceğini görmüşler ve alabilecekleri hiç bir önlemi almamışlar. Ermenek'i, Hendek'i ve Türkiye'nin dört bir yanı Soma'ya bakıyor” dedi.

Açıklamanın ardından grup, duruşmayı izlemek için dağıldı. Duruşmayı izleyecek olanlar, HES kodları sorgulandıktan sonra içeri alındı.

Öte yandan duruşmanın yapılacağı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma salonuna dönüştürülen konferans salonunun etrafını barikatlarla çeviren polis ekipleri, davayı takip edecek olan aileler ve avukatlara HES kodu sorgulaması yaptı.