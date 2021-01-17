Son dakika… Bartın Valisi: İnkumu açıklarında yük gemisi battı

Bartın’ın İnkum beldesi açıklarında bir geminin battığı ihbarı üzerine çevre bulunan gemilere yardımcı olunması için talimat verildi. Karadeniz’de kötü hava şartları ve denizin dalgalı olması geminin bulunduğu bölgeye ulaşımı güçleştirdi.

Bartın Valisi Sinan Güner olayla ilgili olarak “Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı. Mürettebatın 15 kişinin olduğu, filikalarda mahsur kaldığı bilgisi var. Bartın limanında bulunan bütün gemileri kurtarma çalışması için bölgeye göndereceğiz. Şu anda bir vefat haberi gelmedi” dedi.