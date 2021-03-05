Son dakika… Mubariz Mansimov’a ev hapsi cezası

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mart 2020’de gözaltına alınan Azerbaycanlı iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise Gurbanoğlu hakkında, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Azeri iş adamı Mubariz Gurbanoğlu yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Ev hapsine alınan Mansimov’un tahliye kararı sonrası duruşma salonu dışında bekleyen yakınları sevgi gösterisinde bulundu.

BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETME

Duruşma savcısı, celse arasında dava dosyasına sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti. Mütalaada, sanık Mubariz Gurbanoğlu'nun örgüt üyesi olduğuna dair yeterli delil bulunmadığı kaydedildi.

Gurbanoğlu'nun yurtdışında bulunan okul ile derneklerin varlık ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla maddi yardımda bulunduğunun sabit olduğunun anlatıldığı mütalaada, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan mütalaada, Gurbanoğlu hakkında tahliye edilerek hakkında yurtdışına çıkmamak ve konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanması istendi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Gurbanoğlu, Fetullah Gülen ve örgüte hiçbir zaman yardımının bulunmadığını, kendisine ait gemilerin limanlarda durması nedeniyle çalışanlarının maaş alamadığını söyledi. Gurbanoğlu savunmasında, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Gurbanoğlu'nun beyanlarının tamamlanmasının ardından savunma yapan avukatları beraate ve tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi.

Sanık Mubariz Gurbanoğlu'nun eylemlerinin yardım kapsamında kaldığını belirten mahkeme heyeti, Gurbanoğlu'nu ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gurbanoğlu'nun tahliyesine karar veren heyet, oy çokluğuyla ev hapsine çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, oy birliğiyle Gurbanoğlu hakkında yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

Gurbanoğlu'nun yakınları kararı sevinçle karşıladı. Kimi kararın ardından gözyaşı döküp birbirine sarılırken, kimi sloganlar attı.

FETÖ’NÜN YANINA İKİ KEZ GİTMİŞTİ

Mansimov, geçtiğimiz eylül ayında yaptığı savunmada Pensilvanya’ya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yanına iki kez gittiğini söyleyerek ilk gidişinin bir iş gezisinde gerçekleştiğini ve kendisinin gitmek istememesine rağmen çevresindekilerin baskılarıyla gitmek zorunda kaldığını öne sürmüştü..

Fetullah Gülen ile yaptıkları görüşmede kendisini yanına oturması için çağırdığını anlatan Mubariz Gurbanoğlu, “Fetullah Gülen’e ‘Hocaefendi kusura bakmayın, ben 11 yaşından beri seferiyim ve içkiliyim, kalkabilir miyim’ dedim. Fetullah Gülen bana ‘O seninle Allah arasında bir şey’ dedi.” ifadelerini kullandı.

İkinci görüşmenin de Mehmet Ağar’ın isteği üzerine Ağar ile birlikte yaptıklarını söyleyen Gurbanoğlu, ziyaretlerin birinde kendisine tespih hediye edildiğini anlatmıştı.

Azerbaycan kökenli Mubariz Mansimov, 1998 yılında Türkiye'ye yerleşti. 2007 yılında ‘Gurbanoğlu' soyadını da alarak Türk vatandaşlığına geçti. Türkiye merkezli Palmali Grubun başkanı olan Gurbanoğlu, 2014'te Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı arasında yer aldı.

Sahip olduğu gemi filosuyla petrol, kimyasal madde ve yük taşımacılığı yapan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, 2015 yılında da Forbes'ın dünyanın en zengin 500 iş insanı listesine de girdi.