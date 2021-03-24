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Son depremler AFAD ve Kandilli tarafından paylaşıldı! İşte güncel veriler…

Deprem ülkesi olan Türkiye'de hemen hemen her gün yer sarsıntıları meydana geliyor. Büyük depremlerin yanı sıra, vatandaşlar tarafından hissedilemeyen depremlerin dahi verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler listesi ve güncel veriler...

Güncellenme: 11:58, 24/03/2021
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Son depremler AFAD ve Kandilli tarafından paylaşıldı! İşte güncel veriler…

Geçmişte büyük depremler atlatan Türkiye'de halk en son nerede deprem oldu merak ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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