SÖZCÜ TV, altı üstü bir harf değişikliği bekliyor

SÖZCÜ TV'ye bir yılı aşkın süredir logo değişiklik izni verilmemesi TBMM gündemine getirildi. CHP'nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada “Basın İlan Kurumu ve RTÜK gazete ve TV'lere ceza yağdırmaya devam ediyor. SÖZCÜ TV 404 gündür logo onayı bekliyor, altı üstü bir harf değişecek” dedi. Çakırözer, gazetecilere yönelik saldırılara değindi ve şöyle konuştu:

“Son 5 yılda 139 gazeteci saldırıya uğradı. Bu saldırılar cezasız kalıyor. Korkusuz yazarı Ahmet Takan beyzbol sopalı saldırıya uğradı, sopa delil bile sayılmadı. Saldırgan iyi hali dikkate alınarak 2 bin lira para cezasına çarptırıldı. Gazetecinin canına kastetmenin bedeli 2 bin lira, onu da 20 ayda ödeyecek. Gazetecilere yönelik saldırıların ardında yatan gerekçelerin, bu cezasızlık politikasının Meclis'te araştırılmasını istiyoruz.”