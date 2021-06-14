SÖZCÜ’nün haberi TBMM gündeminde! Mutemet çalmış, müdürler izlemiş

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Batman'da ortaya çıkan 3 milyon TL'lik mutemet yolsuzluğunu Meclis gündemine taşıdı. Müfettiş raporunda yönetici sorumluluğuna da dikkat çekildiğini belirten Emir, “İl Müdür Yardımcılarının birisi AKP İl, diğeri de AKP İlçe Başkanının kardeşi. Bakanlık yöneticiler hakkında neden işlem yapmıyor?” diye sordu.

3 MİLYON 100 BİN TL'LİK YOLSUZLUK

– Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin Teftiş Kurulu Başkanlığına sunduğu raporla ortaya çıkan Batman İl Sağlık Müdürlüğündeki maaş yolsuzluğu TBMM gündemine taşındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sunan Emir, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli yöneticilere dikkat çekti. 6 aylık döneme ilişkin yapılan inceleme sonucunda 23 mutemet ve memurun bordrolar üzerinde oynama yaparak 3 milyon 100 bin TL'lik haksız kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini kaydeden Emir, şunları söyledi:

10 YILLIK ZARAR BİLİNMİYOR

– 2019 yılının ilk altı aylık döneminin incelendiği ve mali işlemlerde 10 yıllık zaman aşımı olduğu belirtilen raporda söz konusu personelin görev yaptığı yıllara ait ödemelerin komisyon tarafından incelenmesi gerektiği ifade edilmiş. Mali işlemlerde 10 yıllık zaman aşımı olduğundan, soruşturma kapsamında müfettişler, yalnızca 2019 yılının ilk 6 aylık dönemini inceleyebilmiş. Dolayısıyla 6 aylık kamu zararının 3 milyon 100 bin TL olduğu düşünüldüğünde bu kişilerin görevde kaldıkları 10 yıl boyunca ne kadar haksız kazanç elde ettikleri şu an için bilinmiyor.

MÜDÜRLER AKP'Lİ YÖNETİCİLERİN KARDEŞLERİ

– Burada en önemli nokta ise, 23 mutemet ve memur aylarca usulsüz işlemlere imza atarken, yöneticilerin bu konuda bir inceleme yapmamış olması. Zaten raporda “Havuz hesap hareketlerinin müdürlük tarafından veya başka birimlerce istenerek kontrol edilmediği anlaşılmıştır” deniyor. Yani müfettiş raporuna göre, yöneticiler de sorumlu. Ancak, yöneticiler hakkında henüz bir işlem yok. Bu kişiler AKP'li kişilerin akrabası olduğu için mi işlem yapılmıyor.

– Sağlık Müdür yardımcılarından birisi AKP İlçe Başkanı Ali Ural'ın kardeşi Batman Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Hakkı Ural, diğeri de AKP İl Başkanı Akif Gür'ün kardeşi Batman Sağlık Hizmetleri Başkanı Atıf Gür. Bize gelen bilgilere göre bir diğer vahim iddia da yolsuzluğa karıştığı tespit edilen bazı kişilerin, haksız şekilde elde ettikleri kazançları geri ödememelerine rağmen emekli edilmeleri. Bu kişileri kimler emekli etti, neden inceleme başlatılmadı? Sağlık Bakanlığı derhal bu soruların yanıtını verebilmek adına inceleme ve soruşturma başlatmalı.