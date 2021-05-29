Sözü verilen su kuyuları açılmadı, ekinler tarlada kurudu

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kuraklıktan etkilenen arazilerde incelemelerde bulundu. Çiftçilerin zararının büyük olduğunu ifade eden Burcu Köksal, kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek verilmesi gerektiğini belirtti

Dinar ilçesindeki Sütlaç Köyü'nü de ziyaret eden Burcu Köksal, 2015 seçimleri öncesi sözü verilen su kuyularının faaliyete geçmemesi nedeniyle ekili arazilerdeki mahsullerin kuruduğunu söyledi.

“ÇİFTÇİNİN ZARARI NE OLACAK?”

Susuzluktan dolayı kuruyan ekili arazinin önünde bölge halkıyla bir açıklamalarda bulunan Burcu Köksal, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu ve iktidar partisi milletvekillerine çağrıda bulundu. Sözü verilen su kuyularının açılması gerektiğine vurgu yapan Köksal şunları söyledi:

“6 yıl önce seçim yatırımı olarak yapılan su kuyuları faaliyete geçirilmemiş. Şu an da altyapısı olmadığı için sulama yapılamıyor. Kuraklık var ve yağışlar yetersiz. Bu gerçek ama burada su ve imkân olmasına rağmen, altyapısı yapılmadığından dolayı sulama yapılamıyor. 12 yıldır bu memlekette Orman ve Su İşleri Bakanlığı yapmış olan Veysel Eroğlu, hala AKP Afyonkarahisar Milletvekili. Irak Su Özel Temsilcisi diye her yerde övünüyor. Sayın Eroğlu, Irak'a su götürmeden önce Dinar'ın Sütlaç Köyü'ndeki su sıkıntısını çözün. Ali Özkaya, Sütlaç Köyü'ne vermiş olduğunuz sözü tutun. Dinar sizin de memleketiniz. Burada hazır su var ama siz altyapısını yapmadığınız için bu vatandaşın ekinleri sulanamıyor ve ekinler susuzluktan dolayı kuruyor. Bu çiftçinin zararı ne olacak? 6 yıldır bugün yarın diye oyaladığınız su kuyusunu faaliyete geçirmediğiniz için zarar eden bu çiftçiler ne yiyip, içecekler?”

“MAHSÜLLERİMİZ YANDI”

Susuzluktan dolayı ekinleri kuruyan bölge sakinlerinden bir çiftçi ise “Biz bu durumu AKP Milletvekili Ali Özkaya'ya ilettik. Bize su kuyularının bu sene ya da seneye faaliyete geçireceklerini söyle söyleye 6 yıl geçti. Bizleri bu zamana kadar oyaladı. Su kuyuları faaliyete geçmediğinden dolayı mahsullerimiz yandı” dedi.

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