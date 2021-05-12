Tarım alanlarını kum fırtınası sonrası don vurdu

Orhan BOZKURT

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi çiftçileri olumsuz etkiledi. Sivas'ın Gürün ilçesindeki binlerce dönümlük kayısı ve ceviz bahçeleri, Kangal ilçesinde ise şeker pancarı, patates ve buğday üreticilerinin ürünleri ciddi zarar gördü.

Kangal ilçesine bağlı Kocakurt, Humarlı, Mısırören, Havuz, Beyyurdu, Akpınar, Kuşkayası, Mühürkulak, Irmaç, Avşarören ve Mancılık köylerinde yaşanan kum fırtınası ve don olayının ardından bölgeyi ziyaret eden CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, köy muhtarları ve çiftçilerle bir araya geldi.

Yaşanan afetten etkilenen tarım alanlarında incelemelerde bulunan Karasu, söz konusu afetin ilçedeki tarım alanlarını tahrip ettiğini kaydederek, ‘'Çiftçilerimiz ciddi anlamda mağduriyet yaşıyorlar.Kum fırtınası sonucunda kurak giden bir sezonda ne yazık ki tüm ekinler toprak altında kalmış durumda.Kum fırtınasının arından aynı bölgede meydana gelen don şeker pancarı, patates ve buğday üreticilerini ciddi sorunlar yaşıyor'' ifadelerini kullandı.

KARASU: AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN

Yaşanan afetin ardından, yetkilileri göreve çağıran CHP Milletvekili Karasu, ‘'Şu an en önemli gelir kaynağı tarım olan bölge halkımız büyük bir mağduriyet yaşıyor. Pandemiden dolayı gelirleri azalan, girdi maliyetlerinden dolayı giderleri artan çiftçilerimiz bir de kum fırtınası ve don ile mücadele ediyor. Çiftçilerimizin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için bir an önce il ve ilçe müdürlüklerimiz zarar gören yerleri afet bölgesi ilan etmeli” dedi.

“KAYSIDA 10 BİN TON REKOLTE YOK OLDU”

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe ise don nedeniyle kayısıda 10 bin ton rekoltenin yok olduğunu söyledi.

Aktepe, “İlçemizde öncelikle yağmurla birlikte dolu yağdı. Dolunun arkasından sel felaketi geldi. Onun da ardından don oldu. İlçemizdeki meyve ağaçlarına büyük zarar verdi. Gürün ve köylerinde ilçemizin zararı çok büyük. Üreticilerimiz aşırı derecede bu dondan zarar gördü. Kayısıda 10 bin ton rekolte yok oldu gitti. Kayısı ağaçlarını hepten götürmüş, ceviz ağaçları keza yine öyle. Dut ağacını bile hiç vurmazken dut ağacını bile vurmuş. İlk defa böyle büyük bir afet oluyor. Her yıl olurdu ama bir kısmı kalırdı. Bu yıl tabiri caizse dallarda yenecek bir tane kayısı, bir tane çağla bile yok” diye konuştu.