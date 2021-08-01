Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Sorumluluk belediyelerindir

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yerleşim yerlerini korumaktan, ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık. Bu konuda birinci dereceden sorumlu belediyelerdir. En azından bu yangından sonra oturup, belediyelerimizle birlikte bir çalıştay yapıp konuşmamız lazım" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-1 Ağustos arası 125 yangın çıktığını, 117 yangının ya tamamen söndürüldüğünü ya da kontrol altına alındığı, şu anda 8 yangının devam ettiğini bildirdi.

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR”

Pakdemirli, son durumu şöyle aktardı:

* Antalya'da Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarımız devam ediyor. Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Seydikemer yangınları devam ediyor. Seydikemer yangınlarında soğutma çalışmaları başladı. Tunceli Hozat'ta da bir yangın şu anda devam ediyor.

* Bugün itibarıyla Mersin-Silifke, Antalya-Gazipaşa, Antalya-Kemer ve Muğla-Bodrum yangınlarını kontrol altına aldık. Tüm yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz, 708 iş makinası, 4 bin 800 personel mücadelemiz hem havadan hem karadan devam ediyor.

“VATANDAŞTAN ‘UÇAK GÖREMİYORUZ’ SERZENİŞLERİ DUYUYORUM”

Muğla özelinde ‘uçak göremiyoruz' serzenişleri duyduğunu belirten Pakdemirli, “Mücadele ettiğimiz satıh çok büyük olduğu için vatandaşlarımız zaman zaman semalarda istediği sıklıkta bu araçları göremeyebilir ancak Muğla özelinde 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyor” ifadelerini kullandı.

EVİNİ KAYBEDEN VATANDAŞA SESLENDİ: O KADAR BAĞLI OLMAMAMIZ GEREKİYOR

Muğla’da bugün tedbiren 6 mahallenin boşaltıldığını belirten Pakdemirli, evlerini yangında kaybeden vatandaşlar hakkında şunları söyledi:

* Canın dışında her şeyin yerine bir şey konulabilir. O kadar bağlı olmamamız gerekiyor. Vatandaşlarımız evlerinden çıkarken imtina edebiliyorlar. Zorla ikna ettik.

* ‘2 saat burada otur, sana yer ayarladık, ondan sonra tekrar evine dönersin, muhtemelen hiçbir şey olmayacak ama gene de siz burayı terk edin' dedim.

* Muğla'da Gökbel köyünde bu olayı yaşadıktan birkaç saat içerisine söylediğim ve konuştuğum alana alevler geldi. Boşaltılan köy ve mahalle kısmi olarak zarara uğradı.

“SORUMLULUK BELEDİYELERDEDİR”

Pakdemirli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

* Özellikle son 4-5 günlük yangınların bilançosunda, bilançonun büyümesinde bir şeyin çok önemli bir katkı payı var. Belediyelerimiz katkıları sonsuz, çok müteşekkiriz, her yerde siyasetten arî belediyelerimizle güzel bir çalışma yürütüyoruz.

* Ancak ben belediyelerimize, ister bizim partiden, ister başka partiden siyasetten arî olarak şu çağrıyı yapıyorum: Hem devam eden yangınlarımızla ilgili hem de yangınlardan sonra bu işin bilançosuyla alakalı olarak bir oturup, toplanıp, yerleşim yerlerinin korunması konusunda belediyelere hem sorumluluklarının hatırlatılması, hem de bunu nasıl daha iyiye taşırızı çalışıyor olmamız lazım.

* Benim son 5 günlük bilançoda gördüğüm, orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, -birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir-, ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık.

* Ormanların yanması da sahayı daha da genişletti. Sahanın genişlemesi de yeni yeni yerleşim yerlerine maalesef zarar getirdi. Siyasetten arî bir çağrıdır budur.

* En azından bu yangından sonra oturup, belediyelerimizle birlikte bir çalıştay yapıp, özellikle yerleşim yerlerinin korunması maksadıyla belediyelerimizin buradaki kurumsal kapasitesini nasıl daha iyi hale getirebiliriz, oturup konuşmamız gerekir.