TBMM Başkanı Şentop: Doğru bulmuyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Bojan Marıchıkj ve Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva ile Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u TBMM’de kabul etti.

Meclis Başkanı Şentop Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Bojan Marıchıkj’i kabulünde, Türkiye’nin Kuzey Makedonya ile tarihi, beşeri ve kültürel bakımdan son derece sağlam bir zemine inşa edilen ilişkileri olduğuna dikkat çekerek ailesinin de bu ülkeden olduğunu hatırlattı.

İki ülke arasındaki iş birliğinin her alanda kuvvetlendirilmesi yönünde kararlılık ve müşterek idarenin aşikar olduğunu kaydeden Şentop, “İlişkilerimizin halihazırdaki mükemmel seviyesi de bu durumun bir tezahürüdür. Ailemin köken olarak Gevgeli’den olması beni ülkenize özel bağlarla bağlamaktadır. Ata toprağım Kuzey Makedonya’yı ziyaret ettiğimde kendimi evimde hissettiğim gibi sizin de aynı duygularla Türkiye’de bulunduğunuzu biliyorum. Kuzey Makedonya, Balkanlar içinde özel önemi haiz bir devlettir. Aramızdaki dostluğun her alanda daha da geliştirilmesi için potansiyel mevcuttur” dedi.

“SUÇ İŞLENENE KADAR BEKLENMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM”

FETÖ’nün, Kuzey Makedonya’da muhtelif kisveler altında faaliyetlerini devam ettiren bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Şentop, “Adalet Bakanımızın bu mesele hakkında sizi ayrıntılı olarak bilgilendirdiği kanaatindeyim. Bu konuda iki hususa değinmek isterim. Bunların ilki, bazı ülkelerde bu konu hakkında görüşme yaptığımızda muhataplarımız bize, kendi ülkelerindeki yasalar çerçevesinde ‘Gerekli takibatı ve işlemleri yapıyoruz’ diyorlar.

Şüphesiz biz de bunun dışında bir şey istemiyoruz. Ancak bazı örgüt ve şahısların çok ağır nitelikteki bir darbe teşebbüsü yaptıktan, bir suç işledikten sonra başka bir ülkede de aynı suç işlenene kadar beklenilmesini hukuken doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

MARICHIKJ: DESTEĞİMİZİ ESİRGEMEYECEĞİMİZİ BİLMENİZİ İSTERİZ

Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Bojan Marıchıkj de Türkiye ile ilgili ziyareti hakkında Şentop’u bilgilendirdi.

Marıchıkj, FETÖ’yle ilgili mücadelede dün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile konuşma imkanı bulduklarını belirterek, “Bu vesile ile biz de ülke olarak hem de bakanlık olarak FETÖ’ye karşı savaşta desteklerimizi sunuyoruz. 25 kişinin iadesi ile ilgili yazışmalar devam etmektedir. Ben de döndüğümüzde bunu açık bir şekilde yetkili arkadaşlarla konuşacağım. Bu konunun sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bizim de bu konuda size desteğimizi esirgemeyeceğimizi bilmenizi isteriz” diye konuştu.

AZERBAYCAN HEYETİNİ KABUL

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u kabul etti. Şentop, Azerbaycan’ın Vatan Muharebesi’nden sonra Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinin iki kardeş ülke olarak daha da ileri seviyede olduğunu bildirdi.

Birlikteliğin takdirle karşılandığının altını çizen Şentop, “Sahada ve masada birlikteliğimiz her alanda bütün dünya ve bölgede de takdirle karşılandı. Yakın iş birliği içinde bulunduğumuz birçok meselede olduğu gibi insan haklarına ilişkin konularda da Azerbaycan’ın yanındayız” dedi.

Ermenistan’ın uluslararası meselelerdeki menfi tutumuna mukabil Azerbaycan’ın yapıcı duruşunun takdire değer olduğunu vurgulayan Şentop, “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nda Azerbaycan’ın gündeme getirdiği öneriler, ülkenizin uluslararası ilişkilerde olumlu gündem yaklaşımının önemli bir tezahürüdür. Güney Kafkasya’da faaliyete geçecek yeni ulaştırma hatları birçok fırsatı da beraberinde getirecektir. Bu hatlar, bölgesel bağlantılılık ve enerji alanındaki müşterek önceliklerimiz bakımından hayatidir. Türkiye olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilileriyle de temastayız. Yukarı Karabağ’da Rus Barışı Koruma Gücü’nün bulunduğu bölgede, yaratılmaya çalışılan algının aksine insani durumun kötü olmadığını ifade ettiklerini biliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Ombudsmanı Saübine Aliyave da Türkiye’de bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, “Ermenistan tarafından ekolojik dini abidelere zarar verildi. İmamzade gibi bir mabedimiz var, çok uzakta olmayan bir kilise var bu da zarar görmüş. Biz onu da inşa ediyoruz. Bir Azerbaycan vatandaşı olarak Türkiye’nin bize gösterdiği destek için çok teşekkür ederim. Bu destek sözle ifade edilemez. Bu bizim yüreğimizden gönlümüzden gelmektedir. Bu ilişkiler bizim Cumhurbaşkanlarımız tarafından kurulmuştur” ifadelerini kullandı. DHA

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