“Tekel ürünü satan esnafa neden hibe yok?” sorusu Meclis gündeminde

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, tekel bayilerinin durumunu verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. Tüm esnaf kadar tekel ürünleri satan esnafın da ciddi sıkıntı içerisinde olduğunu belirten Budak; “Neden bu insanları adeta cezalandırır gibi kapsama almıyorsunuz? Bu esnaf da yıllardır vergi ödüyor ama bugün devletinden gereken desteği alamıyor. Bunun nedenini öğrenmek istiyoruz” dedi.

“NEDENİNİ ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ”

Budak önergede şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında esnafa yönelik destek paketi kamuoyuyla paylaşılmış, buna göre belli gruplar halinde esnafın 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinden yararlanacağı ilan edilmiştir. Ancak, benzer koşulları yaşayan ve ayrıca üç haftalık tam tam kapanma sırasında dükkanlarının kepengini dahi açamayan tekel bayilerinin destek kapsamında olmadığı görülmektedir. Bunun nedenini anlamakta güçlük çekiyoruz”

“NEDEN KAPSAMA ALINMADI?”

Budak, şu sorulara yanıt istedi:

-Tekel bayileri hibe desteği kapsamında mıdır?

-Değilse neden kapsama alınmamıştır?

-Söz konusu esnafın üç haftalık tam kapanma sürecinde de sıkıntı yaşadığı göz önüne alınırsa tekel bayilerinin destek kapsamına alınması için ne yapmaları, hangi koşulları sağlamaları gerekmektedir?

-Tekel bayilerinde alkol satışının olması hibe desteği kapsamı dışında tutulmalarına bir etken midir?”

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