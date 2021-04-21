Tevfik Göksu’nun ‘fişleme’ iddialarına İBB’den yanıt

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun sosyal medya hesabından yaptığı “CHP’li İBB Yönetimi Cuma namazına giden personelini fişlemeye başlamış. Anlaşılan o özledikleri TEK PARTİ dönemini İBB’de yaşatacaklar. Artık bundan sonraki adımları da İBB’de ikna odaları kurmak olacak herhalde” paylaşımı tartışma yarattı. Göksu, İBB'de Cuma namazına gidenlerin fişlendiği iddiasına kanıt olarak 2016 tarihli Başbakanlık genelgesine atıf yapılan “İbadet izin talep formu”nu da sosyal medya hesabında paylaştı. Bu konuda birçok sosyal medya yorumu ve haber yapıldı.

“FORMU İLK KEZ SOSYAL MEDYADA GÖRDÜK”

Göksu'nun iddiası ile ilgili İBB'den açıklama geldi. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hiçbir daire başkanlığı, müdürlük ya da birimde “İbadet İzin Talep Formu” uygulamasının kesinlikle bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada “Kaldı ki, bu formu İBB olarak biz de ilk kez sosyal medyadaki paylaşımla gördük. İddiaya konu olan form, İBB müdürlükleri tarafından kullanılan form ve belge formatına uymamaktadır. Ayrıca hitap ve yazım tarzı da görselin müdürlüğümüz tarafından düzenlenmediğini açıkça ortaya koymaktadır” denildi.

“İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNE ENGEL OLUNMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

İBB'nin hiçbir iştirak ve biriminde, çalışanların ibadet özgürlüğüne engel olunması gibi bir durumun asla söz konusu olmadığı ifade edilerek “Aksine, İBB çatısı altında bulunan tüm personele olduğu gibi, Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde gören yapan çalışanlara da ibadetlerini özgürce yerine getirebilmeleri için her türlü imkan tanınmakta ve gerekli mesai düzenlemeleri yapılmaktadır” denildi.

FORMDA 2016 TARİHLİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ VAR

Göksu'nun paylaştığı “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İbadet İzin Formu” başlıklı yazıda 2016 tarihli Başbakanlık genelgesinin yer aldığı görülüyor. Yazıda “Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 07.01.2016 tarih ve 010-06/192 sayılı genelgesine istinaden, İstanbul Valiliği'nin 14.01.2016 tarihinde 010.06.01-E3726 sayılı ‘Cuma İzni' yazısında çalışma prosedürlerinde belirtildiği üzere izinli saatlerimin hafta içi mesai saatlerime ilave edilerek mesai kaybına yol açmayacak şekilde Cuma namazı için gerekli iznin verilmesi için gereğini arz ederim” deniliyor.