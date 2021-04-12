Toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamayınca meydana çıktılar

Toplu iş sözleşmesi için BEDA, AKDEN ve Çamlı Elektrik Dağıtım A.Ş. ile masaya oturan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) yönetimi ve işçiler uzlaşmaya varamayınca, Çağlayan Meydanı'nda bulunan BEDAŞ Genel Müdürlüğü Önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

“İŞVERENİN OLUMSUZ YAKLAŞIMLARI NEDENİYLE SONUÇSUZ KALMIŞTIR”

TES-İŞ Sendikası öncülüğünde Genel Müdürlük önünde yapılan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi;

*BEDA, AKDEN ve Çamlık Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait iş yerlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi müzakereleri işverenin olumsuz yaklaşımları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Çok tehlikeli iş kolunda büyük fedakârlıklarla çalışan üyelerimizin en doğal hakkı ve son derece makul olan talepleri geri çevrilmiştir.

*Gelir belgesi ve SGK prim istisnası kapsamı içerisinde yer alan taleplerinizi dahi reddeden işveren ücret ve yan haklar ile ilgili getirdiği teklifi sendikamıza tek taraflı dayatarak en temel sendikal haklardan birisi olan toplu pazarlık hakkını ihlal etmektedir.

“ÜYELERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ”

*Şu anda süreç Yüksek Hakem Kurulu'nda devam etmektedir. Gerektiğinde her türlü zorluğu veya olumsuzluğu görmezden gelerek olağanüstü fedakarlıkla çalışan, iş yerlerinin sürekliliğini ve verimliliğini düşünen üyelerimize taşeron işçilerden daha düşük ücretler layık görülmektedir. BEDA, AKDEN ve Çamlı işçisinin dayanma gücü kalmamış, sabrı tükenmiştir.

*Üyelerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Sendika olarak önceliğimiz, sözleşmelerimizi masada, karşılıklı anlayış ve nezaket çerçevesinde bağıtlamaktır. Ancak işveren temsilcilerinin toplu iş sözleşmesi masasına işçinin her talebini geri çevirmek düşüncesiyle oturmasını kabul etmemiz asla mümkün değildir.

“İŞVERENİN KENDİ ÇALIŞANLARININ HAK VE HUKUKUNU GÖZETTİĞİNİ GÖRMEK İSTİYORUZ”

*Şu anda öncelikle işverenin kendi çalışanlarının hak ve hukukunu gözettiğini görmek istiyoruz. TES-İŞ olarak tüm teşkilatımızla, üyesi bulunduğumuz ulusal ve uluslararası kuruluşlarımızla BEDA'da, AKDEN'de ve ÇAMLI'da çalışan üyelerimizin yanındayız.

*Yasal çerçevede her türlü sendikal mücadeleyi sonuna kadar vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Üyelerimiz öncelikle, ilgili iş yerlerinde yasal zorunluluk olan İSG tedbirleri noksansız alınmadan, kişisel koruyucu donanımlarla ilgili eksiklikler giderilmeden görev yapmayacaklardır.

“ŞİDDETİ ARTARAK DEVAM EDECEK”

İşçilerin çalışma koşullarına değinilen açıklamada şöyle denildi:

*Normal mesai saatleri dışında akdi hafta tatilleri ile genel tatil günlerinde çalışamayacaklardır. Vardiyalı üyelerimiz, 16 saatten önce 8 saat ara ile işe çağrılmaları halinde bu vardiyalara girmeyecek, hafta tatillerini en az 32 saat olacak şekilde kullanacaklardır.

*Tüm üyelerimiz ara dinlenmelerini eksiksiz yapacaklar, vizite haklarını kullanacaklar, rızaları dışında geçici görevleri toplu sözleşmede belirlenen süreler dışında yerine getirmeyecek.

*İşveren haklı ve makul taleplerimizi yerine getirinceye kadar sendikal mücadelemiz ve eylemlerimiz yasal haklarımız çerçevesinde şiddeti artarak devam edecek, gerektiğinde ulusal ve uluslararası dayanışma ve mücadele yöntemleri kullanılacaktır.

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