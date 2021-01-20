Toplu taşımada HES kodu yoğunluğu

Fahrettin Öztürk

İçişleri Bakanlığı tarafından toplu taşımada HES kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesi ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulkart’lar ile HES Kodlarının eşleştirilmesi işlemlerini geçtiğimiz ay başlatmıştı. HES kodunu eşleştirmeyenlerin İstanbulkart’larının geçersiz sayılacağı duyurulmuştu.

TURNİKELER ÖNÜNDE KALABALIK OLUŞTU

Genelgede belirtildiği üzere 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkart’lar geçersiz sayılmaya başlandı.

İstanbulkart'larına HES kodu eşleştirmesi yapamayanlar toplu taşımaya binemediği için metro turnikeleri önlerinde yoğun kalabalık oluştu.

İBB beyaz masa önlerinde özellikle yabancılar olmak üzere HES kodu eşleştirmesi yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

BAŞKASININ YERİNE KART BASMA DEVRİ SONA ERDİ

HES kodu eşleştirme uygulamasından önce bakiyesi yetersiz olanlar yanlarında olan ya da çevreden yardım isteyerek kart bastırıp toplu taşımayı kullanabiliyordu. Ancak HES kodu eleştirmesiyle tamamen kişiselleşen İstanbulkart ile vatandaş başkasının yerine kart basamayacak, kart geçersiz sayılacak.

İSTANBULKART İLE HES KODU NASIL EŞLEŞTİRİLİR?

Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini “https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul” sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemini yapabilecek. İşlem sırasında sıkıntı yaşayan vatandaşlar 153'ü arayarak destek alabilecek.

Yabancılar, yabancı kimlik numarası ve pasaport numarası ile HES kodunu İstanbulkart'ları ile eşleştirebilecek. HES kodu almak için, ‘HES’ yazıp boşluk bırakıp ‘99 ile başlayan yabancı kimlik numarası' boşluk bırakıp ‘doğum yılı' boşluk bırakıp ‘kaç gün istiyorsa o süreyi’ yazıp 2023'e SMS olarak göndermesi gerekiyor.