Tuğrul Türkeş gazetecilere saldırıları değerlendirdi: Mantık bir yeri gösteriyor

AKP’li Tuğrul Türkeş, gazetecilere düzenlenen saldırılarla ilgili Barış Pehlivan’a açıklamalarda bulundu. Türkeş, açıklamasında şunları söyledi:

* Levent Gültekin’in rahmetli Türkeş’e ve milliyetçilere dair söylediklerine ilişkin bana çok tepki mesajları geldi. Bu rahatsızlıkları ulaştığım kişilerle paylaştım. Söylenenlerin yanlış olduğunu, daha hassas olunması gerektiğini vurguladım.

* Bununla birlikte 25 kişinin Levent Gültekin’e saldırmasını çok çirkin buluyorum. Kadına şiddete karşı olunduğu gibi erkeğe şiddete de karşı olunması gerekir. Saldırıyı tasvip etmiyorum.

“MANTIK BİR YERİ GÖSTERİYOR”

Barış Pehlivan’ın “Bu saldırılarda MHP’nin talimatı olduğu veya ilişkisi olduğuna dair iddiaları dair ne dersiniz?” sorusuna ise Türkeş şöyle yanıt verdi:

* Böylesi saldırılarda fail meçhulse kime yarar ona bakmak gerekir.

* Ben Tuğrul Türkeş olarak yapmayacağıma göre, CHP ya da AK Parti yapmayacağına göre, maalesef mantık bir yeri gösteriyor.

* Ben Levent Gültekin’in hiçbir görüşünü benimsemiyorum. Ama ne faydası var böyle saldırıların. Islan mı oldu, uslandı mı ki? Niye yaptınız?

“12 EYLÜL ÖNCESİ BAMBAŞKA BİR KAVGAYDI”

Türkeş, Pehlivan’ın “Artan saldırıları 12 Eylül öncesiyle karşılaştırmak doğru mu?” sorusunu ise şu şekilde cevapladı:

* Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı olduğunda ülkücüleri sokaktan çekti, eline bilgisayar verdi denilmişti.

* Ne yani Alparslan Türkeş döneminde başı boş şekilde sokaklarda saldırılardı mı bulunuyorlardı? Bunu mu kastediyorlar.

* Şimdi de ülkücüler bilgisayarların kafasına mı vuruyor? 12 Eylül öncesi bambaşka bir kavgaydı.

“KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİNİ ANLIYORUM”

Barış Pehlivan’ın “Son bir sözünüz var mıydı? Hatırlarsanız MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Selçuk Özdağ’a, gazetecilere ve siyasetçilere yönelik saldırılara ilişkin şöyle bir açıklamada bulunmuştu bir gazeteciye. ‘Bu hareketin delisi çoktur. Talimat falan dinlemezler.’ Semih Yalçın böyle demişti” sözlerinin ardından, Türkeş “O zaman derler ki delini zapt et… Kendisinin kontrolünü kaybettiğini anlıyorum” ifadelerini kullandı.

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